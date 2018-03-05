МИД РФ прокомментировал закупку газа в 4 раза дороже российского

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что украинской стороне пришлось закупить газ в Европе по цене, в четыре раза превышающей российское предложение.

Напомним, Газпром" получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. Поставки газа с 1 марта не осуществляются. В "Газпроме" начали процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

"Десятилетиями политический бомонд Украины вел народ к обрыву", — написала она в Facеbook. "Вел радостно, раздавая бесплатный чаек и печенья, обещания и проклятия в адрес России", — добавила Захарова.

Захарова отметила, что "ведь они никогда на расскажут своему народу, что Европа считает Россию надежным энергопартнером, а в охваченные стихийным бедствием районы США не так давно был поставлен российский сжиженный газ".

Ранее коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше, чем стоил бы газ из РФ, "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпрома" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом.

В Кремле заявили ранее, что считают излишним комментировать конфликт между "Нафтогазом" Украины и "Газпромом", спор должен решаться в суде.

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По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в начале марта возник дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их планировали закупить у "Газпрома", частично дефицит был перекрыт за счет импорта из Европы. В связи с этим Минэнерго ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

В заявлении Еврокомиссии ранее говорилось, что сложившаяся ситуация между РФ и Украиной вызывает у ЕК опасения, комиссия призвала РФ и Украину найти выход из этой ситуации в рамках решения Стокгольмского арбитража.