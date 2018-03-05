Больше не подаем. Россия объявляет Украине газовый бойкот

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета РФ

Благотворительность за чужой счет

Круги по воде, пущенные более чем странным решением Стокгольмского арбитража, продолжают расходиться в разные стороны – в российскую, украинскую и европейскую. Напомним, что "Газпром" и "Нафтогаз" подали два встречных иска. Российская компания потребовала от украинской оплатить недобор газа исходя из прописанного в контракте принципа "бери или плати". Объем претензий составлял более 50 миллиардов долларов. Украина подала встречный иск, потребовав от арбитража не удовлетворять тот иск по причине форс-мажорного падения украинской экономики и потребления газа, и одновременно взыскать с российского монополиста 15 миллиардов долларов за недостаточный объем транзита в Европу (по договору он должен был составлять порядка 110 миллиардов кубов в год), а также недоплату по новым ставкам этого транзита, установленным украинскими властями в одностороннем порядке.

Практически все эксперты сходились во мнении, что российская позиция в этом споре сильнее. По идее, арбитраж должен был удовлетворить требования "Газпрома" в полном объеме, однако в российской компании понимали, что это невозможно – там претензии на три с лишним десятка миллиардов долларов. "Если бы правило take or pay (бери или плати – прим. ред.) было применено в полной мере, то оно бы привело к банкротству не только к компании "Нафтогаз", но и всей украинской экономики", — признает глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Поэтому идеальным исходом для Киева казался нулевой вариант, в рамках которого арбитраж не удовлетворит украинские требования, но и не согласится с российскими.

Однако арбитраж, присудив минимальную компенсацию "Газпрому" и отвергнув требования Киева о повышении ставки транзита, встал на сторону Украины в вопросе недостаточных объемов этого транзита, и путем взаимозачета требований обязал "Газпром" выплатить Украине 2,56 миллиарда долларов. Мотивировочная часть решения показывает, что оно было принято не на основе юридических норм, а скорее, как гуманитарная помощь.

"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — говорится в заявлении российской компании.

Естественно, "Газпром" с этим решением не смирился. На первый взгляд, оно окончательное, и апелляция невозможна. "В контракте написано, что все споры идут через Стокгольмский арбитраж, и его решение окончательное и пересмотру не подлежит. Можно подать жалобу в верховный суд Швеции, но он рассматривает только вопрос, была ли нарушена процедура рассмотрения дела. Пересмотра дела по существу он не проводит", — поясняет эксперт Финансового университета РФ Игорь Юшков.

Однако данное решение противоречит элементарной логике. "Получается, что подписанные коммерческие контракты ничего не стоят. Смысла в них нет, если спор идет о том, кто смог выполнить условия контракта, а кто нет, а арбитраж берет и на свое усмотрение переписывает контракт. Условия контракта — это дело сторон его подписавших, а не арбитража. Арбитраж должен смотреть, кто его нарушил", — продолжает Юшков. Поэтому юристы "Газпрома", по его мнению, должны изыскать способ опротестовать это решение, пусть даже по процедурным моментам. И не только из-за несправедливости решения.

"Вопрос не только в украинском контракте, и не только в том, что "Газпрому" "жалко денег". Норма "бери или плати"/"качай или плати" есть во многих других соглашениях, и такой подход арбитража создает крайне опасный прецедент. И "Газпром" хочет продемонстрировать, что такие решения категорически не приемлет", — говорит, в свою очередь, сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Контракт – все

Демонстрация эта уже ударила по киевским победителям. "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", — заявил Алексей Миллер. Российская компания с 1 марта прекратила поставки газа на Украину.

"Решение "Газпрома" вызвало панику – ведь оно пришлось на тот момент, когда Киеву российский газ из России резко потребовался. "В конце сезона резко похолодало, объем отбора газа из хранилищ достиг 200 миллионов кубов в сутки, однако дефицит составлял 20-25 миллионов кубов", — отмечает Марунич.

Киев попытался решить проблему за счет реверса и срочно заключил контракт с поляками на поставку 60 миллионов кубов газа до конца марта 2018 года. "Я надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих государств-членов будут принимать эту ситуацию во внимание, прежде чем принимать окончательное решение по Северному потоку-2", — заявил Андрей Коболев. Но, во-первых, не будут, потому что решение Газпрома юридически выверено – для поставки газа нет договорных оснований. "Газпром с 8 декабря предлагал "Нафтогазу" подписать допсоглашение, дабы утвердить все те изменения, которые арбитраж внес в контракт. А украинцы отказались", — говорит Игорь Юшков.

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Нет соглашения – нет поставок, и, соответственно, нет вопросов к надежности поставщика, просто не желающего дарить газ нахлебникам. Во-вторых, польская замена тоже вызывает вопросы. "60 миллионов польских кубов, да еще и с максимальной пропускной способностью польского реверса в 8 миллионов кубов в сутки проблему не решат", — поясняет Марунич.

В итоге, как обычно, отдувается население. "Нафтогаз" ввел ограничения на поставку газа потребителям сроком до 6 марта. Среди этих ограничений остановка занятий в школах и вузах, перевод генерирующих мощностей на мазут.

Да, холода уже на исходе, и скоро режим ЧП будет снят, однако проблемы для Киева на этом не заканчиваются. "Газпром" не только прекратил поставки, но начал процедуры по разрыву газового контракта. "Контракт между "Нафтогазом" и "Газпром" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства", — отметил Петр Порошенко, однако в "Газпроме" процедуру знают прекрасно. Разрыв пойдет через тот же Стокгольмский арбитраж, но при ином составе судей.

В Южной Европе, конечно, напряглись – именно через Украину они получают российский газ и будут получать его вплоть до завершения строительства второй нитки "Турецкого потока". В Молдове так вообще вздрогнули – они получают весь российский газ через Украину, и, в отличие от южноевропейцев, альтернативных поставщиков у молдаван нет. "Если транзит газа через Украину будет остановлен, то это будет чрезвычайной ситуацией для всего энергетического сектора республики Молдова", — говорит президент Игорь Додон. Трубопровод, по которому Молдавия сможет получать румынский газ, будет построен еще нескоро, а получать свет и тепло хочется уже сейчас.

Бизнес останется бизнесом

Впрочем, эксперты сходятся на том, что странам-получателям газа через Украину беспокоится не о чем – "Газпром" выполняет свои обязательства перед теми клиентами, которые выполняют свои обязательства в отношении него. "Транзит будет продолжаться бесперебойно и по старым ставкам, ведь Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требования Украины по новым. Лишь обязал "Газпром" ежегодно – то есть в этом году и в следующем – прокачивать определенный объем газа", — говорит Дмитрий Марунич. "В любом случае стороны не останутся без контракта на транзит, так как это приведет к остановке данного транзита. Такой сценарий никому не нужен, разве что США. Они были бы рады — Россия показала бы себя как ненадежный поставщик, цены на газ в Европе подскочили бы – и стали бы рентабельными поставки американского СПГ в Европу", — говорит Игорь Юшков.

Таким образом, транзит продолжится параллельно с расторжением нынешнего контракта и, безусловно, будет прописан в новом. "Процесс расторжения договоров будет идти долго. Думаю, по мере продвижения процесса стороны создадут трехстороннюю комиссию с европейцами и будут подписывать новое соглашение. Возможно, "Газпром" будет настаивать на полном разделении контрактов на поставку газа и на транзит, а то и вовсе захочет подписать только транзитное соглашение", — продолжает Юшков.

Естественно, Киев попытается сделать это расторжение максимально скандальным, для чего вовлечет в него европейцев.

"Очень важно для того, чтобы европейцы отказались от "Северного потока 2" — газопровода из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доходы от транзита, а это примерно 2-3 млрд долл в год", — уже заявил главный комерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

Однако Европа вряд ли разделит гуманитарный порыв Стокгольмского арбитража. В Киеве должны это понимать и не делать глупых заявлений – например, об инвентаризации активов "Газпрома", дабы изъять их у российской компании в виде "компенсации ущерба" (об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин). "Экспроприация российского газа в ЕС маловероятна. Одно дело слушать заявления Климкина, а другое дело, когда имплементация этих заявлений вносит диссонанс в работу народного хозяйства ФРГ. Никто в Европе такого не позволит", — считает Марунич.

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