Призыв "экономить газ" трактовали как "открути на полную" - Соколовская

РИА Новости Украина РИА Новости Украина "Прикрути" шагает по Украине

Конфликт "Нафтогаза" и "Газпрома" вышел на новый виток. 28 февраля "Газпром" проиграл суд "Нафтогазу" — Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил требования "Нафтогаза" и обязал российскую компанию заплатить Украине 4,6 миллиарда долларов за недопоставку транзитного газа. 2 марта "Нафтогаз" объявил, что "Газпром" нарушил договоренности и снизил давление в газопроводе. Украина, если намерена получить газ из России, должна заплатить заранее за определенный объем. "Нафтогаз" планировал приобрести топливо в марте, но, по данным НАК, российский монополист неожиданно вернул деньги и свел до минимума поставки в другие страны. В "Газпроме" заявили, что контракты с Украиной вообще будут разорваны.

В итоге "Нафтогаз" попросил всех потребителей, "у кого есть котлы", снизить температуру в помещениях на 1-2 градуса, что позволит сократить потребность в газе на 8-9%. После заявления НАК в сетях начался флешмоб "прикрути", который поддержал президент Украины Петр Порошенко. Напомним, что до 6 марта в стране закрыли все учебные заведения, а ТЭС переходят с газа на мазут.

Политэксперт Янина Соколовская сравнила реакцию на энергокризис в Украине с ситуацией в Японии после крупной радиационной аварии на АЭС Фукусима-1.

"Когда японское правительство в период аварии на Фукусиме обратилось к гражданам с просьбой выключить в домах отопление и свет, граждане, одевшись в теплые халаты-юкаты, сидели в холоде и темноте, потому что это было важно для их страны, без войны попавшей в беду. Когда власти Украины обратились к гражданам своей воюющей страны с просьбой прикрутить на градус отопление в тех домах, где это возможно, это превратилось в #Битву_приКрутами, акцию "открути наполную" и сопле-слезы о том, какие плохие у нас власти", - считает Соколовская.

По ее мнению, для людей, которые прислушались к призывам властей снизить потребление газа, это дало ощущение сопричастности с судьбой попавшей в непростое положение страны.

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"Согласна — власти у нас всегда неахти, у нас других не бывает, потому что все хорошие правители либо сидят на диванах, либо работают в такси. Но тем, кто услышал призыв каких уж есть властей и прикрутил, это дало ощущение сопричастности с судьбой своей ныне бедствующей страны. И это возможно важнее, чем энергоэкономия", - уточнила Соколовская.

Также она напомнила слова экс-президента Леонида Кучмы об Украине.

Принтскрин со страницы Янины Соколовской в Facebook

"А еще в связи с этой историей мне вспомнились слова тогда еще президента Леонида Кучмы: "Почему Украина не Япония? Потому что в ней живут не японцы", — подытожила эксперт.