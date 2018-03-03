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    Корнейчук: "Газпром" и Польша спасут украинцев

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (752)

    (обновлено: )958141
    Комментируя новые газовые договоренности "Нафтогаза", политаналитик Дмитрий Корнейчук отмечает, что Украина начала через Польшу закачивать все тот же российский газ, поступающий полякам через трубопровод "Ямал-Европа" (проходит через Белоруссию).
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина

    РИА Новости Украина

    После того, как российский "Газпром" 2 марта заявил о срочном расторжении контрактов с "Нафтогазом", Украина договорилась с Польшей о срочных поставках газа.

    Как уточнили в "Нафтогаз Украины", контракт подписан с польской компанией PGNiG на поставку газа в объеме 60 млн кубометров в сутки до конца марта. Поставки начались утром 2 марта через узел Hermanowice, неподалеку от границы с Польшей во Львовской области.

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    Политаналитик Дмитрий Корнейчук с иронией отмечает, что Украина через Польшу начала закачивать все тот же российский газ.

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    "Все СМИ растрезвонили новость от "Нафтогаза": Украина начала экстренно закупать газ у Польши. Дабы, так сказать, провокация "Газпрома" не удалась. А теперь я просто коротко поясню. Украина начала через Польшу закачивать все тот же российский газ, поступающий полякам через трубопровод "Ямал —Европа" (проходит через Белоруссию)", — пишет Корнейчук у себя в Facebook. 

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    По его словам, в отличие от "трубы" через Украину, в белорусской "Газпром" давления не снижал.

    "И лишних обьемов Польше достаточно, чтобы продать Украине (физически мы продолжаем отбирать из транзитной трубы, а поляки компенсируют на выходе)", — добавляет политаналитик.

    В итоге — "Газпром" через Польшу и украинцев от холода спас, и полякам дал заработать, отмечает Корнейчук.

    "Хотя "Большую сделку" никто же не отменял. Недаром Госдеп молчит. Понимают: у Путина выборы. Сами артисты…", — резюмирует эксперт.

    Пост Дмитрия Корнийчука
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