"Нафтогаз": "Газпром" попал в ловушку, которую готовил для Украины

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз" обеспечил в сутки реальную возможность покрыть все потребности в импорте природного газа без "Газпрома" и заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы.

Об этом написал в Facebook коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"За сутки Нафтогаз заменил газ, который должен поставляться от Газпрома на газ из Европы. Так Нафтогаз обеспечил реальную возможность покрыть все потребности в импорте без Газпрома и снял Украины с газовой иглы России(…) Теперь Газпром попал в ловушку, которую подготовили для нас. Украинцы доказали Европе — что Нафтогаз обеспечивает надежные поступления газа в Европу, в отличие от Газпрома", — отметил Витренко.

По его словам, европейцы должны отказаться от "Северного потока-2" — газопровода из России в Германию, который может полностью забрать у Украины доходы от транзита, а это примерно 2-3 млрд долл. в год.

Витренко отметил, что если бы Украина покупала газ у "Газпрома", то это было бы расточительство.

Юрий Витренко, facebook Пост Юрия Витренко

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.