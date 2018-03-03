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    "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом"

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    (обновлено: )988121
    Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил в субботу, что новое дело в Стокгольмском арбитраже по иску "Газпрома" "абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Российский "Газпром" начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

    "Мы начали процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины". И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску "Газпрома" абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров", — сказал Медведев.

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    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

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    В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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