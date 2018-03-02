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    Экономика

    Украина договорилась с Польшей на срочные поставки газа

    Тема:

    "Победа" в Стокгольме равна дефициту газа (701)

    (обновлено: )87716
    Глава польской PGNiG Петр Вожняк заявил о готовности компании увеличить объем поставок или увеличить срок действия контракта в зависимости от спроса на рынке Украины.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Украинский "Нафтогаз" и польская PGNiG заключили договор на срочные поставки газа в марте после решения российского "Газпрома" не начинать поставки в Украину, сообщила польская компания.

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    "Контракт действует до конца марта 2018 года. Объем контракта составляет более 60 миллионов кубометров. Поставки начались сегодня в 6 утра через узел Германовице (Hermanowice), который соединяет польские и украинские газотранспортные системы", — говорится в сообщении.

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    "Мы готовы увеличить объем поставок или увеличить срок действия контракта в зависимости от спроса на рынке Украины", — приводятся в сообщении слова главы PGNiG Петра Вожняка.

    "Нынешняя ситуация вокруг поставок газа доказывает, что наше внимание к диверсификации поставок было правильным решением… Надеюсь, что ЕС и правительства соответствующих стран-членов рассмотрят этот случай, когда они примут окончательное решение по Nord Stream 2", — приводит пресс-служба польской компании слова генерального директора "Нафтогаза" Андрея Коболева.

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    Стокгольмский арбитраж в среду вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Кроме того, "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

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