Украина vs Россия: новая фаза газовых войн и холодных батарей

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

Не успели отзвучать победные фанфары в честь победы "Нафтогаза Украины" в споре с "Газпромом" с Стокгольме, как у Украины возникла новая газовая проблема.

"Нафтогаз" обещал, что начнет закупать дешевый газ из России сразу же после решения Стокгольмского арбитража по транзиту. Поставки должны были начаться с 1 марта. "Нафтогаз" рассчитывал покупать в РФ около 18-20 миллионов кубов в сутки.

В последние дни зимы из-за наступивших морозов Украина рекордно увеличила отбор газа из подземных хранилищ: суточное потребление газа в стране выросло на 30% – до 200 млн куб. м. Сообщалось, что на период холодов "Нафтогаз" возобновил импорт газа из ЕС. Суточный объем поставок из Словакии и Венгрии составлял около 12 млн куб. м.

Как свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream, с 1 марта Украина снизила заявку на импорт природного газа со стороны Словакии в пять раз — до 2,5 млн куб. м по сравнению с импортом 12,5-12,9 млн куб. м в последние дни февраля.

Все было готово к покупке газа у "Газпрома", и НАК "Нафтогаз Украины" осуществил предоплату для возобновления поставок российского газа с марта.

Пришла беда, откуда не ждали

Но "Газпром" вернул перечисленные в качестве предоплаты деньги, заявив, что это связано с отсутствием согласованного дополнительного соглашения к действующему контракту.

"Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК "Нафтогаз Украины" осуществляться не будут", — заявил заместитель председатель правления "Газпрома" Александр Медведев.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на заседании Совета национальной безопасности и обороны официально предупредил, что в Украине могут возникнуть перебои с подачей газа из-за "нежелания "Газпрома" возобновить поставки газа", и Украине без поставок из РФ в текущие холода будет не хватать 10 млн кубов газа в сутки.

"К нашему удивлению "Газпром", нарушая условия контракта и нарушая предварительные договоренности, вернул деньги вчера и отказался поставлять газ в Украину. Поскольку мы сейчас находимся в периоде низких температур и подземные хранилища газа работают на максимальной мощности, как раз эти 18 миллионов кубов из суточного потребления, примерно, в 200 миллионов кубов и стало нашим дефицитом", — заявил Коболев.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Валентин Землянский отмечает, что реакция "Нафтогаза" на действия "Газпрома" носит инфантильный характер.

"Давайте рассуждать логически. Есть два юрлица, у которых есть решение арбитража, которое надо выполнить, и которое касается выполнения контракта. Им нужно привести свои взаимоотношения в соответствие с решением арбитража путем корректировки договора. Насколько я понимаю, это двусторонний процесс и он должен быть парафирован с двух сторон. В контракте прописано, что это делается путем подписания дополнительного соглашения. И никто не запрещает подписывать допсоглашение. Логика заявления "Газпрома" мне понятна, а логики в заявлениях Коболева я не вижу. Он выступает в роли жалобщика — вот, нас обидели, "Газпром" не дал нам газ, и мы теперь всех посадим на экономию. Это абсурд, а не позиция управленца. В компетенцию главы правления "Нафтогаза" входило проконтролировать ситуацию выполнения решения Стокгольмского арбитража со стороны "Газпрома", то есть, они должны были находиться в каком-то контакте. Но сказать, что мы перечислили деньги, а нам не поставили газ и вернули деньги назад, вот мы бедные и несчастные — это не позиция. По-хорошему, определенные оргвыводы должны быть сделаны, поскольку это чистый управленческий промах со стороны Коболева", — сказал РИА Новости Украина Валентин Землянский.

Мелкая пакость "Газпрома"

В "Нафтогазе" заявили, что в ближайшие четыре дня будет сложно покрыть дефицит даже с учетом импорта газа из ЕС.

"И этот дефицит нужно перекрыть с 1 по 4 марта этого года, потом ожидается потепление, потребление снова снизится до стандартных 160 миллионов кубов в сутки, этого достаточно, чтобы покрыть нашими запасами газа в ПХГ и импортом из ЕС", — сказал Коболев. "Укртрансгаз" обвинил "Газпром" в нарушении параметров давления газа на входе в украинскую газотранспортную систему.

"Русские тоже "молодцы". Они говорят: Вы хотите реверсом? Да не вопрос. И тут же обвалили давление и, соответственно, уменьшили объемы поставок, в результате свободного газа на границе просто нет. Вот почему нельзя закрыть этот дефицит. Это мелкая пакость, но тем не менее", — пояснил Землянский.

День простоять и ночь продержаться

За управленческий промах главы "Нафтогаза" теперь будут расплачиваться все украинцы. Компания "Нафтогаз Украины" обратилась к гражданам с призывом снизить температуру в батареях с целью экономии газа, чтобы "продержаться" несколько дней пока не спадут морозы.

"У кого есть котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%", — сказано в сообщении компании в соцсети.

Читайте также: Землянский: снизить тарифы на газ для населения легко и реально

В компании заявили, что "газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток. В настоящее время отбор газа из хранилищ осуществляется в максимальном режиме, часть газа поступает в систему от газодобытчиков, еще часть — за счет импорта из стран Европы.

По словам Землянского, действительно поднять больший объем газа из ПХГ технически невозможно.

"Мы уже поиздержались, а мороза никто в начале марта не ожидал. В хранилищах есть газ, и его хватало бы, но с учетом собственной добычи и с учетом импорта, а импорт провалился. Поэтому, естественно, не хватает, а давление в системе нужно поддерживать", — пояснил Землянский.

Детским садам, школам и вузам Украины рекомендовано приостановить работу до 6 марта включительно с целью экономии потребления газа.

Украинские тепловые электростанции переходят на использование мазута из-за дефицита газа.

Без поводыря — никак

Президент Украины Петр Порошенко поручил главе МИД инициировать трехсторонние консультации с Еврокомиссией и Россией для выполнения решения Стокгольмского арбитража по газу, а также из-за снижения ими давления в транзитных газопроводах.

О том, что угроза нависла и над Европой, предупредила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Действия "Газпрома" относительно невыполнения своих договорных обязательств и отказ выполнять решение Стокгольмского арбитража являются угрозой возникновения чрезвычайной ситуации в поставках газа в Украину и ЕС. "Газпром" в очередной раз доказывает свою непорядочность. И как всегда, пытается подставить Украину. Не выйдет!" – написала Зеркаль в соцсети.

Украина направила в Евросоюз ноту о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике.

"Также инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина – ЕС – Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС. История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", – заявила Зеркаль.

Валентин Землянский считает, что повторяется история 2014 года — вновь трехсторонние группы и трехсторонние переговоры.

"Это свидетельствует о неспособности Украины в формате "один на один" решать вопросы в газовой сфере с Россией. То есть, Украине постоянно нужен поводырь в лице Евросоюза. В конце концов в результате переговоров допсоглашение будет подписано, и оно будет парафировано со стороны Европейского союза. Но Украина будет затягивать время и максимально политизировать вопрос. Это очередной виток противостояния, очередной виток конфликта. И подключение ЕС только свидетельствует о таком варианте развития событий", — резюмировал Землянский.