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    Надо экономить! Минэнерго ввело ограничения потребления газа

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    По словам главы Минэнерго, с пятницы рекомендовано остановить работу учебных заведений до 6 марта включительно, пересмотрев температурный режим "был минимально допустимых норм".
    Газовая конфорка
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что ведомство ввело до 6 марта временные ограничения потребления газа с целью экономии энергоресурсов.

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    "Протокольным поручением кризисного комитета был введен национальный план действий. На сегодняшний день мы все работаем в штатном режиме. План действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает: первое — перевод генерирующих компаний с газа на мазут, это даст нам возможность сэкономить порядка 15-20 миллионов газа в сутки", — сказал Насалик, выступая в Раде в пятницу. По его словам, такое решение принято сроком на пять дней.

    Кроме того, по словам министра, с пятницы рекомендовано остановить работу учебных заведений до 6 марта включительно, пересмотрев температурный режим "был минимально допустимых норм".

    "Мы обратились к произведственным объектам, чтобы они пересмотрели план действий производства с условием экономии газовых ресурсов", — добавил министр. Насалик добавил, что план рассчитан до 5-6 марта, дальше ведомство будет действовать "согласно балансу".

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут.

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