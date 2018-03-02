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    Запасы газа в ПХГ Украины - ниже 10 млрд кубов

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    В последний день зимы из хранилищ было отобрано 115 млн кубов газа. В целом с начала отопительного сезона запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 41,2% или почти 7 млрд куб. м.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. 

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По состоянию на начало марта запасами природного газа в подземных хранилищах Украины составили 9,98 млрд куб. м, сообщает Укртрансгазав пятницу, 2 марта.

    Отмечается, что в последний день зимы из хранилищ было отобрано 115 млн кубов газа. В целом с начала отопительного сезона запасы природного газа в ПХГ уменьшились на 41,2% или почти 7 млрд куб. м.

    Заполняемость ПХГ, которые являются крупнейшими в Европе, составляет 32%.

    Отметим, что в феврале из хранилищ было поднято 2,53 млрд куб. м газа, в январе – 2,18 млрд куб. м, в декабре – 1,43 млрд куб. м, в ноябре – 0,74 млрд куб. м, в октябре – 0,12 млрд куб. м.

    Между тем, из-за нехватки газа до 6 марта в Украине закрыли все учебные заведения.

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