Топ тем Украины: разбор мифов Майдана, газовая ловушка от МВФ

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Полтаве рассказали о быте паллиативных пациентов, в Тернополе удивляются количеству оформивших загранпаспорта, а во Львове напоминают о требованиях МВФ к Украине и "маневрах" украинских властей.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Одесса: "Майдан: десакрализация Мифа"

А как быть, если общество хотят построить не на христианских ценностях братства и любви, а на принципах духовного порабощения? Тогда идеальную общность конструируют искусственно через специально созданные технологии языческих по сути жертвоприношений в так называемых революциях и войнах Нового времени. Эти технологии были разработаны в недрах тайных обществ и были применены на последнем Майдане.

…Майдан 2014 г. и его жертвы были сакрализированы действующей властью. То есть, сделаны объектом поклонения своеобразного квазирелигиозного культа. Первым этапом сакрализации была тотемизация, т.е. освящение данной жертвы. Окропив себя кровью Небесной Сотни как священного жертвоприношения, постмайданная власть посчитала себя полностью "очищенной" от всяческих грехов и бросилась "во все тяжкие", соревнуясь с предыдущей властью в том, "кто больше украл".

Львов: "Газовая ловушка для Гройсмана. А для Украины?"

До 1 апреля в Украине должны пересмотреть методику определения цен на газ для населения, это предусматривает действующая сейчас постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года. Учитывая, что главный кредитор Украины – Международный валютный фонд – настаивает на своем: Киев должен выполнять свои обязательства и установить рыночную цену для всех категорий потребителей, вполне вероятно, что с весны платежки украинцев за газ подорожают.

Спасти премьера Владимира Гройсмана может то, что главным требованием международных кредиторов в настоящее время будет не повышение цен на газ, а создание Антикоррупционного суда. Если в этой сфере произойдет прогресс, есть вероятность, что этого хватит для получения очередного транша и правительства пока не придется принимать "газовое" решение.

Харьков: "Начать с нуля. Как переселенцы и бойцы АТО завоевывают бизнес"

Переселенка понимала: найти свою нишу в городе-миллионике, где достаточно конкурентов, будет непросто, но все-таки решила рискнуть. Преподаватель с 20-летним опытом признается: без обучения азам предпринимательского дела в рамках гранта, у нее вряд ли получилось бы открыть школу. Ведь изначально она понятия не имела, как вести бизнес.

mediaport.ua Оксана Бородачёва

"Начать и вести собственное дело под силу. Главное – трезво оценить себя, изучить рынок. Потому что главная цель бизнеса – получить прибыль. Бизнес требует четкого расчета, и рисков в том числе, – говорит Бородачева. – Базовым принципам предпринимательства нас обучили за 10 дней: с чего начать, какая ответственность, основы маркетинга, немного о рекламировании себя, поиск клиентов. Дали такой набор знаний, с которым ты можешь развиваться дальше".

…Основная особенность курсов английского в Харькове, по мнению Бородачевой, заключается в том, что многие конкуренты делают упор на быстрое освоение языка, но в таких условиях страдает качество усвоенного материала. А еще из-за большого количества предложений на рынке клиенты очень требовательны и довольно избалованы.

Полтава: "Без боли: как паллиативным пациентам получить адекватное обезболивание"

Почему действенное обезболивающее не назначили сразу? Возможно, пациентка не жаловалась, что препарат не действует? Думала, что так и должно быть: тяжелая болезнь, боль, страдания? На самом деле это не так.

tribuna.pl.ua Степени боли

…Конечно, не все пациенты хотят находиться в паллиативных отделениях. В основном там оказываются одинокие люди или те, кто вел асоциальный образ жизни и, фактически, у кого нет дома. Или же пациенты в тяжелом состоянии, которым перестало помогать назначенное врачом обезболивание: иногда требуется врачебное наблюдение в течение определенного времени, чтобы сменить препарат или дозировку.

Большинство же пациентов хочет оставаться в родных стенах.

Тернополь: "В январе тернополяне оформили почти 15 000 (!) загранпаспортов"

Почти 15 тысяч паспортов гражданина Украины для выезда за границу оформили на Тернопольщине за первый месяц 2018 года. В январе прошлого года цифра была втрое меньше.

…Сканирование отпечатков детей осуществляется с 12 лет по разрешению родителей или законных представителей. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу оформляется детям от рождения сроком на 4 года, гражданам в возрасте от 16 лет – сроком на 10 лет, пояснили в управлении Миграционной службы в области.