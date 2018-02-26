Прозрения в годовщину Майдана, весь список

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Тука и "если бы не Майдан"

Активный участник Евромайдана Георгий Тука, ныне занимающий пост замминистра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, внезапно поменял мнение по поводу протестов 2014-го. Бывший волонтер и экс-глава Луганской областной военно-государственной администрации согласился с утверждением, что если бы в стране не было Майдана, не было и войны.

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"Прозрение" произошло на эфире "Свободы слова", фрагмент которой телезрители не видели из-за рекламы. Так, гости студии отвечали на вопросы из интернета. Ведущий задал Туке вопрос: "Многие жители Донбасса считают, что не было бы Майдана — не было бы войны. Какое ваше мнение?". Тука сначала ответил, что вопрос, конечно, неоднозначный, но "по логике событий он соответствует действительности", хотя сам он не сожалеет, что принимал участие в акциях протеста.

"Я не хотел оставаться рабом того быдла, которое управляло нашей страной. Я сделал все, чтоб мои дети жили в другой и свободной стране. А то, что мы пожинаем плоды того быдла при власти, это результат того, что мы сделали в 2010 году", — отметил он.

После появления в сети фрагмента передачи и дискуссий по поводу заявления Туки замминистра не стал прояснять свою позицию, оставив на своей странице в Facebook короткий комментарий: "Вы говорите: не было б Майдана — не было б войны. Я говорю: не было б Майдана — не было б Украины!". РИА Новости Украина в youtube Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти

Впрочем, это не первое откровение замминистра. Осенью минувшего года Тука "прозрел" в отношении связей Украины с РФ. В частности, он заявил, что полный разрыв всех торгово-экономических отношений с Россией ведет к катастрофическим последствиям для Украины.

Савченко и "больше никакой бойни"

Одиозная народная избранница Надежда Савченко перед Днем героев Небесной сотни также поделилась на NewsOne просветлением мысли. Сначала она заявила, что в стране необходимо предоставить всем регионам страны особый статус наравне с Донбассом, что должно было бы объединить Украину.

"Мы уже имели особый статус для Крыма — это был отдельный округ и мы увидели, что очень легко его потеряли. Если мы будем допускать и дальше такие государственные ошибки, мы так по частям потеряем Украину. Этого нельзя делать — Украину нужно, наоборот, объединять, а для этого нужно не только Донбассу давать отдельный статус, а давать всей Украине одинаковый статус, но всей Украине такой, как требует себе Донбасс", — заявила Савченко.

Также спустя четыре года после расстрелов она заявила, что больше "как баран на бойню не пойдет".

"И сколько бы политики ни кричали, что мы будем идти путем, которым они нас поведут, я вам скажу не как политик, я больше как баран на бойню ради политиков не пойду. Я больше на их слова никогда не поведусь, и вам не советую, украинцы", — подала согражданам запоздавшую идею Савченко.

Отметим, что перед этим она назвала президента Петра Порошенко гибридным в ответ на его постоянные заявления о гибридной войне в стране. Также в эфире телеканала ZIK она заявила, что через несколько лет наступит "большая война", которая затронет не только Украину и Россию, но и другие страны Европы.

Гордон и "пешки с мусором"

Прошелся по Майдану уже стабильно "прозревающий" журналист и "певец" Дмитрий Гордон. Он заявил, что на Майдане стояли одни люди, а к власти пришли другие, и кто их "вынес наверх" — это уже большой вопрос, на который даст ответ только история.

"Их очень многих вынесла наверх Россия, потому что одним из организаторов Майдана была Россия, и наши олигархи были организаторами Майдана", — заявил телеведущий на "112 Украина".

Он назвал Майдан спектаклем и фантасмагорией, в котором участники протестов были марионетками, пешками и мусором.

"Майдан появился не потому что люди его организовали. Мы вышли, ну вышли и вышли, а появляться стали палатки, сцена, звук. Это деньги. Что интересно, ни одного со сцены не убили. <…> Вот "Беркут" стоит, я стоял на сцене в ночь на 11 декабря. Это ужасное зрелище — "Беркут" сжимает кольцо, сжимает, а людей-то мало — ночь была. Я думаю, что тут зачищать? А они сжимают кольцо, сжимают, и назад. Спектакль какой-то, фантасмагория. <…> Мы были даже не пешки, мы были мусор, нами играли большие дяди", - считает Гордон.

Позднее раскаяние "поэтессы Майдана"

Еще одним скандалом обернулось заявление бывшей активистки Майдана, поэтессы Евгении Бильченко, которая раскаялась за события 2014 года и попросила прощения у Одессы и Донбасса, выступая в парламенте Чехии.

"Я несу вину за то, что искренний порыв украинских людей, порыв духа против несправедливости, стал основой для его чудовищного использования со стороны проамериканских сил, приведшего к гражданской войне, разрухе и неонацизму. Уже на Майдане я видела, что происходит перехват протеста либерально-националистическими силами, но боялась себе признаться в этом. После этого вслед за молодыми украинскими романтиками, поддавшимися пропаганде, я стала волонтером, посещала фронт и госпитали", — заявила Бильченко.

По ее словам, она поняла, что "Украина ведет гражданскую и гибридную войну против собственного населения".

"Все, за что мы со студентами и солдатами боролись, всё, что мы сентиментально идеализировали, все, в чем мы себе боялись признаться, — ныне уничтожает нас самих. И если мы (и я в частности) заслужили такую расправу, то ее никак не заслужили мирные люди, наши сограждане, жители Донецка и Одессы, вынужденные бежать в эмиграцию в Европу или в Россию или лежащие в гробах вместе со своими малолетними детьми", - теперь считает "поэтесса Майдана", получившая известность после публикации стихотворения "Кто я?".

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Разочарование в Майдане крымчанки

Блогер из Крыма и популярный общественный деятель Лиза Богуцкая, поддерживавшая в свое время Майдан и Петра Порошенко, заявила о разочаровании через четыре года после известных событий.

"Четвертая годовщина кровавых событий на Майдане. Четвертая годовщина уверенности в том, что "сейчас, или никогда". Четвертая годовщина надежд на цивилизованное европейское будущее. И четвертый год глубокого разочарования.

Маски сорваны. Иллюзии утрачены. В сухом остатке — ненависть к тем, кто пришел вместо", — написала Богуцкая в Facebook.

Но Богуцкая, впрочем, считает, что во всем виноват Порошенко, который, как она поняла только через четыре года после Майдана, Моисеем не является.

"Порошенко неправильно оценил свою роль. Он не Моисей. Он — Иван Сусанин. Он действительно водил нас кругами, рассказывая о Европе, но медленно и уверенно вернул нас в лютый совок", - поделилась порцией откровений Богуцкая.

По данным материалов открытых источников интернет