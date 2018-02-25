Годовщина Майдана: чем больше времени проходит, тем сложнее найти убийц

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Спустя четыре года после событий на Майдане, когда погибли более 100 яеловек, наказание в связи с этим событиями отбывает один человек, в суды передано 252 уголовных дела, вынесено 50 приговоров. В общей сложности расследованы и до сих пор расследуются 3400 эпизодов уголовных производств.

Чем дальше события Майдана удаляются во времени, тем сложнее будет находить убийц, заявил в эфире радиостанции Голос Столицы озвучил эксперт "Слова и дела" Александр Москалюк.

"Надо тоже понимать, что раскрытие определенных политических акций, в том числе, таких, как на Майдане, всегда затруднено наличием политического фактора. Конечно, это не хорошо. Конечно, так не должно быть. Здесь другой вопрос, что чем дальше события удаляются во времени, тем сложнее будет находить убийц. Уже понятно, что по объективным причинам экспертизы по пулям не будут эффективными. Они мало будут давать информации. И еще один аспект, конечно, что убийства раскрываются по горячим следам в первые дни первую очередь. Но если мы вспомним те события, по сути, власти как таковой в первые дни не было. То есть, первые, условно говоря, семь дней, даже первые сутки, вторые, третьи — все было сделано для того, чтобы в дальнейшем найти убийц было невозможно", — отметил Москалюк.

За 18-20 февраля во время событий в Киеве погибли 123 человека: 104 активиста Майдана и 17 работников правоохранительных органов. Пострадавшими признаны около 2500 человек. Самым кровавым днем стало 20 февраля 2014 года: при расстреле митингующих на улице Институтской погибли 49 человек, пострадали 157.