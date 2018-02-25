Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти

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    Спустя 4 года после трагических событий на Майдане, общество так и не знает, что произошло на самом деле, заявил руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
    РИА Новости Украина в youtube

    Спустя 4 года после трагических событий на Майдане, общество так и не знает, что произошло на самом деле, заявил руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

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    Он напомнил, что цель любого судебного процесса – не найти "козла отпущения", пусть даже такого масштабного, демонизированного, а установить истину. 

    "А с истиной как-то не складывается. Мы все прекрасно помним, как быстро спилили деревья, а теперь, спустя несколько лет, предпринимателю из Обухова дают подряд на поиск пуль, выпущенных снайперами…", – сказал Золотарев на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

    Действительно, продолжил он, штурмовая рота "Беркута" тогда вела стрельбу по демонстрантам – это все видели, но количество жертв явно несопоставимо. 

    "Повесить" всех на "Беркут"… И в "Беркут" стреляли. В любом случае, и с той, и с другой стороны были граждане Украины. … Ответов на эти вопросы нет. Шанс на правду может появиться только после смены власти, поскольку очевидно, что для этой власти вся полнота истины может оказаться очень токсичной", – сказал политолог.

    Но отмахнутся, добавил он, не получится: рано или поздно эти вопросы будут подняты.

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