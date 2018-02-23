Неделя годовщины Майдана: без скандалов не обошлось

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Четвертая годовщина расстрела протестующих на Майдане прошла без единения и не без скандалов. В разных регионах мероприятия ко Дню героев Небесной сотни вылились в потасовки и перепалки, а обсуждения памятников погибшим никакого диалога не принесли. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.

Неспокойное Закарпатье

В райцентре Тячев на Закарпатье официальная церемония чествования памяти героев Небесной сотни обернулась дебошем. Местный активист Владимир Малько обвинил присутствовавших на акции представителей власти в пиаре на годовщине трагедии и потребовал собрать внеочередную сессию районного совета для голосование "за отставку президента Петра Порошенко".

Скриншот Конфликт в Тячеве Закарпатской области

"Революция еще не закончилась. Люди отдали свои жизни за то, чтобы изменить эту страну. Эти сволочи, которые пришли к власти, сделали все, чтобы уничтожить то, что не добил Янукович. И они теперь, вместе с "регионалами", не имея совести, выходят сюда пиариться на крови, на смертях этих людей. Я хочу теперь сделать то, что сделала бы теперь Небесная Сотня", — заявил Малько, после чего забрал из-под монумента корзину цветов, поставленную туда главой Тячевской РГА, и отнес ее к стоящим неподалеку чиновникам. В результате произошла потасовка, в ходе которой Малько швырнул эту корзину в чиновников. (Видео инцидента доступно здесь). Многие из присутствовавших такие действия встретили аплодисментами.

На ситуацию отреагировал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, назвав инцидент провокацией. "Все нормальные люди вместо дешевых и позорных провокаций кланяются светлой памяти погибших на Майдане", — заявил Москаль.

Ситуация получила продолжение на следующий день, 21 февраля. Несколько десятков мужчин пришли на анонсированную Малько акцию протеста под здание Тячевской райгосадминистрации с требованием созвать заседание сессии райсовета и поставить на голосование проект решения о недоверии действующему президенту Украины. Мужчины принесли с собой шины, которые позднее зажгли. Между митингующими и правоохранителями с пожарными произошли столкновения.

"Ганьба!" в Бердичеве

В Бердичеве Житомирской области во время чествования памяти погибших на Майдане произошел скандал во время выступлений священнослужителей различных конфессий. Как пишет местное издание Times.Zt, как только слово предоставили представителю УПЦ МП, депутат городского совета от ВО "Свобода" Анатолий Кривушин начал выкрикивать осуждения и обвинять служителя церкви в войне в Донбассе.

Депутат пытался препятствовать проповеди, вырывал микрофон и призвал присутствующих выгнать представителя церкви с митинга. В конфликт вмешались правоохранители, которые хотели удалить Кривушина с площади. Однако после заявления, что он депутат городского совета, полицейские отказались от своих намерений.

Страсти по памятникам

Еще одна волна скандалов прокатилась по стране в связи с памятниками героям Небесной сотни. В Сумах шквал критики вызвал проект памятника героям Майдана местного архитектора Владимира Быкова, который победил в конкурсе на определение лучшей идеи монумента.

0542.ua Проект памятника героям Майдана в Сумах

Проект вызвал возмущения местных жителей, которые посчитали издевательством, что его создателем выступил архитектор — противник Майдана. Жители также нашли у памятника сходство с Нептуном и Посейдоном.

Сам памятник планируют открыть ко Дню города.

Схожая ситуация, о которой уже подробно писало РИА Новости Украина, произошла и в Виннице, однако там ради установки мемориала Небесной сотни снесли бюст поэта Тараса Шевченко, что, конечно, вызвало широкий общественный резонанс. Памятник Шевченко демонтировали в минувшем месяце среди ночи, после чего в родном городе премьера вспыхнули митинги и потасовки недовольных сносом жителей.

В итоге на площади в центре поставили временный бюст Шевченко, но рядом с ним начались подготовительные работы к установке "Дерева Свободы" — скульптурной композиции в виде вишни, с которой опадают цвет 107 цветов, символизирующих погибших во время расстрелов на Майдане. Скульптором памятника является Борис Данилюк, а стоимость работ по изготовлению и установке памятника составляет около 500 тысяч гривен.

РИА Новости Украина Алла Дунина Винница: Тарас Шевченко против Небесной сотни

Открытие скандального мемориала запланировано на 23 февраля, которое едва ли обойдется без потасовок, так как ради открытия "покруча" мэрии придется снести временный бюст Шевченко на площади.

Разошлись и забыли

Мероприятия к годовщине расстрелов на Майдане практически не отличаются от прошлогодних. По регионам организовываемые из года в год местными чиновниками митинги и возложения цветов проходят все в тех же совковых традициях — "для галочки".

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В результате на сайтах как чиновников высшего ранга, так и провинциальных, по итогам Дня героев Небесной сотни появляются мало чем отличающиеся друг от друга сообщения — память почтили, цветы возложили, минуту молчания провели и разошлись до следующего года. И ни швыряние венков, ни оскорбления священнослужителей, ни массовые возмущения по поводу скандальных памятников в честь погибших, которые устанавливаются без оглядки на общественное мнение, в таких официальных отчетах не фиксируются. Чтобы не портить картинку еще одной годовщины, в которой до сих пор нет ответа на вопрос, кто же расстреливал митингующих на Майдане в 2014 году.