Годовщина Майдана: Золотарев подытожил работу власти за четыре года

Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что одним из главных последствий Майдана и особенно 2017 года стал рост недоверия и делигитимизации власти.

"Майдан не только не стал источником преобразований, которых многие наивные ждали, но и не решил ни одной накопившихся в обществе проблем. И более того, превратился в источник нового разрушительного экономического и политического кризиса. Одним из итогов 2017 года стала стремительная делегитимизация власти. 80 процентов "поддержки" нынешней власти — это уровень ненависти, жгучей, закипающей ненависти, которую сполна ощутили на себе Гройсман и Парубий", — заявил Золотарев на итоговой пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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