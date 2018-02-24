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    Годовщина Майдана: Золотарев подытожил работу власти за четыре года

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (196)

    (обновлено: )424150
    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев заявил, что Владимир Гройсман и Андрей Парубий уже сплона ощутили на себе "закипающую ненависть" к власти.
    РИА Новости Украина

    Политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что одним из главных последствий Майдана и особенно 2017 года стал рост недоверия и делигитимизации власти.

    "Майдан не только не стал источником преобразований, которых многие наивные ждали, но и не решил ни одной накопившихся в обществе проблем. И более того, превратился в источник нового разрушительного экономического и политического кризиса. Одним из итогов 2017 года стала стремительная делегитимизация власти. 80 процентов "поддержки" нынешней власти — это уровень ненависти, жгучей, закипающей ненависти, которую сполна ощутили на себе Гройсман и Парубий", — заявил Золотарев на итоговой пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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