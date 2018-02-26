Годовщина Майдана: олигархи расплатятся за евроинтеграцию

Денис Гаевский, экономист, политический аналитик

Исполнилась очередная годовщина Майдана, коренным образом изменившего внутреннюю и внешнюю политику государства. Протесты в ноябре 2013 года начинались с требований к президенту Виктору Януковичу подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, текст которого на тот момент никто, включая представителей тогдашней власти, избиравшейся под лозунгами интеграции со странами СНГ, даже не удосужился прочесть и перевести на украинский язык.

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Не читали его, судя по всему, и позднее, когда уже нынешняя власть подписывала экономическую часть ассоциации. В частности, монополист на отечественном рынке курятины Юрий Косюк, владелец "Мироновского хлебопродукта", занимавший в 2014 году должность замглавы Администрации президента Украины, жаловался, что квоты на поставки продукции в ЕС слишком малы и назвал договор об ассоциации "обманом Украины". Это вызывает большие вопросы, учитывая, что на предпринимателя такого уровня, входящего в топ-10 украинской версии "Forbes", просто-таки обязан работать большой штат квалифицированных юристов-международников. Однако это тема отдельного разговора.

REUTERS Valentyn Ogirenko В центре Киева устроили "тихую" акцию в честь погибших майдановцев

По состоянию на 2013 год опасения олигархических групп, связанные с возможным присоединением Украины к совместным с Россией интеграционным проектам, были понятны. А точнее, украинские финансово-промышленные группы опасались поглощения своего бизнеса российскими визави, обладающими куда большими ресурсными возможностями, и, следовательно, превращения в младших бизнес-партнеров представителей крупного российского капитала. Тем более наибольшую выгоду от интеграции с РФ получили бы прежде всего сектор высокотехнологического машиностроения, оборонно-промышленный комплекс, атомная энергетика, сконцентрированные в подавляющем большинстве в руках государства, а не бизнес украинских ФПГ, представленный металлургией, химпромом, добывающими отраслями. Тем более у отдельных бизнес-структур, например у специализирующегося на производстве минеральных удобрений холдинга "Ostchem" Дмитрия Фирташа, уже была скидка на российский газ, и на дальнейшее снижение цены "голубого топлива" едва ли можно было рассчитывать.

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Правда, в перспективе, отказавшись от вхождения в ЕАЭС, Украина неизбежно превращалась в конкурента РФ в отраслях металлургии, химии и даже сельского хозяйства (потому "аграрной сверхдержавы", отбросив иронию, также не получится). Притом у РФ имеется конкурентное преимущество в виде намного более дешевого газа для промышленности (украинский химпром пребывает в жесточайшем кризисе, не выдерживая цен на реверсный газ) и наличия большего количества рынков сбыта. Но украинские элиты всегда живут одним днем, в лучшем случае одним электоральным циклом, не думая о стратегической перспективе.

Удивительно то, с каким рвением украинские олигархи евроинтегрировались и фактически передавали значительную часть суверенитета государства западным игрокам. Отечественные олигархи непосредственно приложили руку к уничтожению в Украине государства как институции, которая могла бы гарантировать неприкосновенность как личную (показательным является уголовное преследование Фирташа со стороны США – притом его задержание весной 2014 года должно было насторожить и заставить задуматься украинские "верхи"), так и бизнес-активов (а неприкосновенность частной собственности на Западе, как показали события последних лет, – всего лишь миф). Любые активы являются ценностью лишь до тех пор, пока их можно защитить от нападок конкурентов.

Конкурентами выступают в данном случае транснациональные корпорации, в чьи руки перейдут остатки украинской экономики, – это представляется лишь делом времени, а не принципа. Вот тогда украинские олигархи, выступающие ныне носителями значительной части экономического суверенитета Украины, без которого никоим образом не может быть политического, действительно станут в лучшем случае младшими-бизнес партнерами западных капиталистов. Одновременно с этим существенно снизятся риски гипотетического дрейфа Киева в сторону Москвы на основе все еще сохраняющихся бизнес-связей.

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А в случае чего, фрондирующие олигархи отправятся под "самый честный" антикоррупционный суд, который будет создан для удержания украинских элитариев "на коротком поводке", сколько бы его запуск сегодня не пытались бы блокировать власть предержащие. Не может существовать в странах периферийного капитализма, входящих в орбиту влияния Запада, столь крупных экономических и политических игроков, принимающих стратегические решения внутри государства. Этот факт ранее продемонстрировала деолигархизация стран "Новой Европы", где в 2000-х прошла "честная" приватизация в интересах крупного западного капитала.

Но за просчеты украинских олигархов расплачиваются в том числе рядовые граждане, обложенные непомерными тарифами, инфляцией, налогами в условиях резкого сужения "кормовой базы". В общем-то, это и есть главный итог "жизни по-новому", начавшейся сразу после Майдана.