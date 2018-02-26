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    Украина, утекающая сквозь пальцы Гройсмана

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    Европа открывает для украинцев свои границы (742)

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    Вопрос украинских заробитчан и раньше стоял остро, но после обретения безвиза и из-за отсутствия экономических сдвигов в стране трудовая миграция начала набирать обороты и приняла черты исхода.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    Анна Лаба, РИА Новости Украина

    Украина превратилась в донора рабочей силы  для более успешных стран. Как пишет в своем материале Bloomberg,  украинцы заполнили пустоты на рынках труда от Праги до Варшавы, которые появились из-за возможности свободного передвижения по Европе для граждан восточноевропейских стран, а также из-за привлекательных зарплат в богатых странах Западной Европы.

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    Проблема трудовой миграции из Украины назревала давно, но именно сейчас она  достигла таких масштабов, что  ее просто не возможно  и не замечать. Обратили внимание на бегство украинцев и в правительстве, выражая обеспокоенность и щедро раздавая обещания изменить ситуацию внутри страны.

    Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ежемесячно Украину покидает в поисках лучшей жизни более 100 тысяч украинцев.

    "Только в прошлом году Украину покинули около миллиона украинцев. Посмотрите, когда 100 тысяч украинцев покидает Украину ежемесячно, и вопросы далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал министр на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ в Украине".

    Премьер-министр Владимир Гройсман назвал одной из приоритетных задач Кабмина на этот год возвращение украинцев на родину.

    "Средняя зарплата по стране в этом году будет не менее 10 тыс грн. Как только мы дадим ощущение безопасности и уверенности, люди начнут возвращаться в Украину. Наша задача вернуть украинцев", — подчеркнул премьер.

    И тревожится, основания есть, ведь и с рождаемостью в Украине все очень печально. Согласно данным официальной статистики, за 2017 год численность населения Украины уменьшилась на 198 100 человек. При этом превышение числа умерших над числом рожденных живыми остается существенным: на 100 умерших приходится 63 младенца.

    Тот же Гройсман с сожалением констатировал, что за четыре года не удалось изменить качество жизни украинцев. Вот здесь премьер ошибается, качество жизни изменилось настолько, что заставляет их массово покидать Украину.

    Все будет еще хуже

    В середине 2016 года директор консульского департамента Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что за пределами Украины легально находятся около 5 млн украинцев, и это число постоянно растет.

    Миграция из Украины может усилиться в ближайшие несколько лет, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка (НБУ) за январь этого года.

    "Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы, в частности в Польшу. Дополнительным риском активизации трудовой миграции из Украины является увеличение количества студентов, получающих образование за рубежом", — заявили в НБУ.

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    Отмечается, что в стране в последние несколько лет усилилась как внутренняя, так и внешняя трудовая миграция. Это произошло из-за конфликта нв Донбассе, макроэкономического кризиса, ухудшения благосостояния населения, высокого уровня безработицы среди молодежи.

    "Больше всего украинцы выезжали на заработки в Польшу, Россию, Италию и Чехию. Причем в последние годы потоки украинских мигрантов в Польшу существенно выросли (на фоне роста экономики Польши, упрощения правил трудоустройства, предоставления ряда преимуществ и возможностей для украинцев, имевших карту поляка, упрощения пересечения границы из-за введения безвизового режима со странами ЕС). Зато миграция в Россию уменьшилась, в том числе из-за сложных межгосударственных отношений", — подчеркнули в НБУ.

    В отчете приводятся данные Eurostat о том, что 87% видов на жительство, которые украинцы получили в ЕС в 2016 году, были предоставлены Польшей. По данным министерства семьи, труда и социальной политики Польши, 95% всех разрешений на трудоустройство, выданных в стране в первом полугодии 2017 года, получили украинские граждане.

    Без трудовых ресурсов

    После вступления в силу безвизового режима с Евросоюзом в Украине уменьшилось количество желающих трудоустроиться, сообщил в декабре прошлого года министр социальной политики Андрей Рева. А вице-премьер  Геннадий Зубко назвал трудовую миграцию одной из самых больших угроз для государства после военной агрессии.

    На украинском рынке рабочей силы складывается все более парадоксальная ситуация. С одной стороны, у нас в стране фиксируется довольно высокий уровень безработицы. Как утверждает Госстат, в третьем квартале 2017 г. к безработным (по методологии Международной организации труда) относились 1,6 млн. или 9,7% трудоспособного населения Украины. К этому нужно добавить вынужденную неполную занятость. Но, с другой стороны, во многих регионах обостряется дефицит кадров по ряду профессий. Госслужба занятости сообщает, что за последний год количество вакансий выросло на 10% и достигло 1 миллиона.

    И главной причиной нарастающей нехватки кадров является трудовая миграция. Причем если раньше наибольшее число украинских кадров поглощалось Россией, то за последние четыре года поток работников из Украины в российском направлении заметно ослабел, но в то же время резко усилилась миграция в страны ЕС.

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    Дым отечества не сладок, не приятен

    Как показал  опрос, проведенный социологической группы Рейтинг в декабре прошлого года, на личностном уровне важнейшими проблемами украинцы считают низкий уровень зарплат и пенсий (52%), повышение цен на основные товары, инфляцию (51%), повышение тарифов на коммунальные услуги (50%). Каждый пятый говорит как о личных проблемах, о военном конфликте на Востоке Украины, невозможности получить качественное медицинское обслуживание, о безработице.

    При этом только четверть опрошенных ожидают, что жизнь их семей улучшится в ближайшие пять лет.  Больше всего тех, кто оптимистично настроен — в западных областях и в столичном регионе (Киеве и области). В то же время оптимистический тренд все же здесь не является доминирующим: тех, кто считает, что жизнь их семей не изменится или ухудшится не менее половины.

    Только половина опрошенных ответили, что хотят, чтобы их дети жили в Украине, еще треть выбрали бы для места их жизни Европейский Союз, 7% — США, 2% — Россию.

    "Миграционные настроения — это чрезвычайно больной вопрос для Украины сегодня. Очень высокие миграционные и эмиграционные настроения социологи зафиксировали гораздо раньше, чем эти процессы начали исполняться. Произошли изменения в законодательном поле с точки зрения нашего безвиза, с одной стороны, с другой стороны, Украина сегодня очень открыта для иностранных компаний, которые приглашают на работу, и для иностранных учебных заведений, которые приглашают учиться. Поэтому, естественно, что эта открытость и формирует и увеличение уже не настроения, а реального поведения украинцев с точки зрения и работы за рубежом, и учебы за рубежом", — сказала в комментарии РИА Новости Украина социолог, председатель правления Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко Ольга Балакирева.

    Как отметила социолог, сегодня работа за рубежом реально коррелирует с тем, что у людей повышается благосостояние.

    "К этому можно добавить также, что возможность в Украине найти работу по специальности с достойным уровнем оплаты труда вероятностно ниже, чем возможность в ряде других стран. При этом есть страны, которые больше привлекают медиков, есть страны, которые больше привлекают строителей, другие страны привлекают больше работников сферы услуг, и поэтому здесь ситуация достаточно неоднородная. Но то, что Украина сегодня очень открыта и очень уязвима с точки зрения миграционной политики, то это совершенно однозначно", — пояснила социолог.

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    Что касается факторов, которые выталкивают украинцев из страны, то, по словам социолога, это не только экономические причины.

    "Это индивидуальная личностная защищенность себя и семьи, которая связана, в том числе с соблюдением законов, с социальной  справедливостью при решении любых вопросов. На сегодняшний день, особенно среди молодежи, один из факторов, которые они называют, — это уважение к нему, как к личности, защита его прав и интересов. Защита прав человека — один из факторов, который в Украине по-прежнему остается проблемой", — сказала Балакирева.

    Как стало известно из отчета Государственной миграционной службы, украинцы за прошлый год оформили более 4 млн биометрических паспортов. Учитывая, что благосостояние населения не позволяет подавляющему большинству украинцев наслаждаться премьерой Венской оперы и праздно вдыхать аромат кофе в Братиславе, можно предположить, что паспорта оформляются с прицелом на работу за рубежом.

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