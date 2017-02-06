Ренкас: Порошенко уже не может справиться с конкурентами

РИА Новости Украина

Польские эксперты полагают, что эскалация напряжения в Донбассе связана с тем, что Путин хочет проверить реакцию новых властей США.

Так в интервью изданию niezalezna.pl историк и публицист Ежи Таргальский заявил: "Он (Путин) хочет сориентироваться в раскладе сил в команде Трампа. Путин проверяет, как далеко он может зайти. Если США не реагируют, Кремль может почувствовать свободу и попробовать свои силы, например, в Молдове".

Почему ситуация на юго-востоке Украины обострилась именно сейчас? Об этом Sputnik Polska побеседовал с политологом, экспертом Европейского центра геополитических исследований Конрадом Ренкасом (Konrad Rękas)

Донбасс снова на первых полосах газет. Аналитики пытаются ответить на вопрос — почему ситуация обострилась именно сейчас? Какова Ваша версия?

— Когда начался обстрел Донбасса, а затем ВС Украины перешли в наступление на позиции народных республик, теоретики называли три версии происходящего: это украинская провокация, это провокация со стороны украинских военных – мол, продемонстрируем, что у Порошенко реальной власти нет, и третья – видимо, действия Украины согласованы не с нынешней, а с предыдущей американской администрацией, чтобы обострить российско-американские отношения и сорвать намечающееся примирение. Сомнения рассеял отчасти сам Порошенко, который заявил, что прежде всего речь шла о срыве процедуры отмены санкций, так как если идет война, об отмене санкций не может быть и речи. Война, которую он сам провоцирует и поддерживает. Какая из этих версий наиболее достоверна? Думаю, все, в той или иной мере. В условиях царящего на Украине хаоса трудно сказать наверняка.

Однако даже незаинтересованный обыватель мог подметить, как каждый раз развиваются события – Украина начинает новые действия, силы народных республик стараются до последнего соблюдать режим прекращения огня, в сообщениях Киева появляются триумфальные нотки –это наше победное наступление, на этот раз мы победим… В конце концов, народные республики не выдерживают и начинают ответные действия. Далее следует успешное контрнаступление, очередной котел, украинская армия проигрывает. В этот момент Киев начинает стенать и требовать помощи международного сообщества и возврата к условиям минских договоренностей.

Заметим, что Киев неплохо живет, поддерживая напряженность на Донбассе и взращивая с определенной периодичностью военную угрозу. Говоря "Киев", я в первую очередь имею в виду олигархов и политико-финансовые элиты, так как простым украинцам живется все хуже. Впрочем, это как раз власти Украины не беспокоит.

Изменилась ли внешняя политика Украины после публикации в "The Wall Street Journal" статьи сына экс-президента Украины Кучмы олигарха Виктора Пинчука, и не является ли реакцией на эту статью "партии войны" и президента Порошенко обострение ситуации именно в Донбассе?

— Реакция очень нервная, и естественно появление нового, или, скорее, присоединение к политической игре нового серьезного игрока, которым является Виктор Пинчук, должно быть, вызвало озабоченность по этому поводу нынешней администрации в Киеве, которая уже чувствует, как горит земля под ногами. Это видно по реакции киевских дипломатов. В Киеве готовится еще одна команда, смена караула, и Порошенко уже не может справиться и устранить конкурентов, он уже знает, что кто-то выстрелит ему в спину. Теперь он начал нервно смотреть на своих партнеров, кто из них в первую очередь присоединиться к лагерю новых победителей, но никто в этой компании за другого умирать не будет. Это скопище жуликов, которые собрались с целью разворовать Украину, готовых друг друга и предать, и ограбить.

Украинцам остается только надеяться на то, что эта замена пройдет как можно менее болезненно, и опять же, что никто не втянет их в новый Майдан, который снова закончится кровопролитием.

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