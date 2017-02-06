наверх
06.02.201716:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.08- 0.08
  • USD27.08+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Ренкас: Порошенко уже не может справиться с конкурентами

    (обновлено: )54670
    В Киеве готовится еще одна команда, смена караула, и Порошенко уже не может справиться и устранить конкурентов, он уже знает, что кто-то выстрелит ему в спину, заявляет польский эксперт.
    Конрад Ренкас
    Facebook Конрада Ренкаса

    РИА Новости Украина

    Польские эксперты полагают, что эскалация напряжения в Донбассе связана с тем, что Путин хочет проверить реакцию новых властей США.

    Так в интервью изданию niezalezna.pl историк и публицист Ежи Таргальский заявил: "Он (Путин) хочет сориентироваться в раскладе сил в команде Трампа. Путин проверяет, как далеко он может зайти. Если США не реагируют, Кремль может почувствовать свободу и попробовать свои силы, например, в Молдове".

    Почему ситуация на юго-востоке Украины обострилась именно сейчас? Об этом Sputnik Polska побеседовал с политологом, экспертом Европейского центра геополитических исследований Конрадом Ренкасом (Konrad Rękas)

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Разговор Порошенко с Трампом пока ничего не значит – Золотарев

    Донбасс снова на первых полосах газет. Аналитики пытаются ответить на вопрос — почему ситуация обострилась именно сейчас? Какова Ваша версия?

    — Когда начался обстрел Донбасса, а затем ВС Украины перешли в наступление на позиции народных республик, теоретики называли три версии происходящего: это украинская провокация, это провокация со стороны украинских военных – мол, продемонстрируем, что у Порошенко реальной власти нет, и третья – видимо, действия Украины согласованы не с нынешней, а с предыдущей американской администрацией, чтобы обострить российско-американские отношения и сорвать намечающееся примирение. Сомнения рассеял отчасти сам Порошенко, который заявил, что прежде всего речь шла о срыве процедуры отмены санкций, так как если идет война, об отмене санкций не может быть и речи. Война, которую он сам провоцирует и поддерживает. Какая из этих версий наиболее достоверна? Думаю, все, в той или иной мере. В условиях царящего на Украине хаоса трудно сказать наверняка.

    Однако даже незаинтересованный обыватель мог подметить, как каждый раз развиваются события – Украина начинает новые действия, силы народных республик стараются до последнего соблюдать режим прекращения огня, в сообщениях Киева появляются триумфальные нотки –это наше победное наступление, на этот раз мы победим… В конце концов, народные республики не выдерживают и начинают ответные действия. Далее следует успешное контрнаступление, очередной котел, украинская армия проигрывает. В этот момент Киев начинает стенать и требовать помощи международного сообщества и возврата к условиям минских договоренностей.

    Заметим, что Киев неплохо живет, поддерживая напряженность на Донбассе и взращивая с определенной периодичностью военную угрозу. Говоря "Киев", я в первую очередь имею в виду олигархов и политико-финансовые элиты, так как простым украинцам живется все хуже. Впрочем, это как раз власти Украины не беспокоит.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Трамп ничего не мог обещать ни Тимошенко, ни Порошенко - Бондаренко

    Изменилась ли внешняя политика Украины после публикации в "The Wall Street Journal" статьи сына экс-президента Украины Кучмы олигарха Виктора Пинчука, и не является ли реакцией на эту статью "партии войны" и президента Порошенко обострение ситуации именно в Донбассе?

    — Реакция очень нервная, и естественно появление нового, или, скорее, присоединение к политической игре нового серьезного игрока, которым является Виктор Пинчук, должно быть, вызвало озабоченность по этому поводу нынешней администрации в Киеве, которая уже чувствует, как горит земля под ногами. Это видно по реакции киевских дипломатов. В Киеве готовится еще одна команда, смена караула, и Порошенко уже не может справиться и устранить конкурентов, он уже знает, что кто-то выстрелит ему в спину. Теперь он начал нервно смотреть на своих партнеров, кто из них в первую очередь присоединиться к лагерю новых победителей, но никто в этой компании за другого умирать не будет. Это скопище жуликов, которые собрались с целью разворовать Украину, готовых друг друга и предать, и ограбить.

    Украинцам остается только надеяться на то, что эта замена пройдет как можно менее болезненно, и опять же, что никто не втянет их в новый Майдан, который снова закончится кровопролитием.

    Читайте также: Что Порошенко повезет в США на встречу с Трампом. Мнение эксперта

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Подрыв ледовых заторов на реках Закарпатья
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Ситуация после обстрелов в Авдеевке
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп
    Украина - США: разговор Порошенко с Трампом
    Евгений Марчук
    Донбасс: блокада и пиар