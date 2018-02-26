В Украине инфляция поборола коррупцию - Юрчишин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина поднялась на одну ступень и заняла 130-е место в рейтинге Transparency International "Индекс восприятия коррупции за 2017 год". Всего в нем 180 стран. Согласно исследованию наше государство получило 30 баллов из 100 возможных. Это на 1 балл больше чем в прошлом году. Впервые за восемь лет Украина обошла на один балл Россию, которая не улучшила свои позиции за прошлый год. Результаты других соседей значительно выше, чем в Украине: Польша имеет вдвое лучший результат, в Беларуси на 14 баллов больше, а в Молдавии всего на один.

Что повлияло на улучшение результатов Украины, и какие шаги по борьбе с коррупцией еще нужно предпринять, рассказал исполнительный директор общественной организации Transparency International Украина Ярослав Юрчишин в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Причини покращення результатів України в цьому індексі можемо називати?

— Так, можемо чітко фіксувати, що це відбулось завдяки активній роботі нових антикорупційних органів. На жаль, поки що без вироків, що одразу говорить про ключовий негатив, який не дозволяє нам піднятися вище. Так само можна відзначити зменшення потреби для бізнесу платити хабарі, що визнає як бізнес, який працює в Україні, так і бізнес, який за кордоном цікавиться можливістю входження в Україну. До речі, вперше за опитуванням світового форуму економічного в Давосі, понад 19 тисяч бізнесменів визначили найбільшою проблемою у стосунках з Україною не корупцію, як було минулого року, а інфляцію. Так само зменшився незначно рівень корупції в поліції, в судах, за визначенням міжнародних експертів. Але є і певні негативні речі. Найголовніше — це відсутність гарантії верховенства права. Тобто неможливість чи для бізнесу, чи для громадян відстояти свою правову позицію в суді, або невисока можливість таких подій. Так само є зауваження до роботи правоохоронної системи, окрім судової, зокрема бізнес зазначає зростання втручання силових структур в свою роботу. Негативно відзначається неперевірка декларацій. Тобто з одного боку, досі великим позитивом для світу є одна з найпрогресивніших систем електронного декларування публічного, а з іншого боку, весь світ розуміє, що ця система в Україні, на жаль, не діє. І тому при позитивному, фактично, результаті, є і певна ложка дьогтю. Для того, щоб Україна показувала показники рівня країн ЄС, нам потрібно набирати не менше трьох балів в межах 5-7 років. За цей період ми можемо наздогнати ЄС. В той же час, минулого року ми мали +2 бали, цього року ми маємо лише +1, тобто динаміка руху сповільнилася на половину. Це негативний дзвіночок, з яким треба працювати.

Десь робимо прориви, а відставання їх нівелюють, тому ріст не такий швидкий?

— Власне, є певний дисбаланс. З одного боку, держава зараз надає більше послуг за допомогою автоматизації електронних систем, таких як система Prozorro, iHealth в медичній сфері, і т.д., чи автоматичне відшкодування ПДВ, де теж до мінімуму зведено втручання людини. А з іншого боку, в опитуваннях американської торговельної палати за минулий рік вперше з'являється СБУ, як подразник, як проблема для ведення бізнесу. Це теж вважається корупційною складовою, з одного боку, ми маємо незначне, але падіння рівня корупції в тій же поліції, а з іншого боку, використання або цементування недовіри до судової, правоохоронної системи. І дуже по нас б'є відсутність вироків особам санкційного списку, і навіть розморожування фактично їхніх активів, виведення осіб санкційного списку, як це відбулося з Сергієм Клюєвим.

На 2018 рік якісь маркери можемо для себе поставити, починати нам з Антикорупційного суду, чи є інші пріоритети?

— Думати про Антикрупційний суд вже пізно, треба його законодавчо врегулювати і створити. Бо ми вже два роки розповідаємо про те, що ми його створюємо, дискутуємо як, але це насправді позбавляє нас ключового механізму, який нам необхідний — невідворотності покарання у разі вчинення корупційного злочину. Далі потрібно зупинити протистояння між правоохоронними органами, які дискредитують один одного, замість того, щоб спільно показувати найкращий результат. Я маю на увазі протистояння ГПУ — НАБУ, СБУ — НАБУ, вони фактично дискредитують ефективність правоохоронної системи, нівелюючи її. Так само потрібно продовжувати систему автоматизації надання державних послуг. Тобто створення механізмів, де можна замінити чиновника комп'ютером, щоб мінімізувати можливі підстави для корупції. Найкращим для нас в цьому прикладі може бути Естонія, яка оголосила напрямок створення електронної держави в принципі. Тобто максимальне переведення послуг державних в цифру. Крім того, треба забрати економічні злочини з відання СБУ, Нацполіції, які використовуються з метою тиску на бізнес дуже часто. І створити, теж обіцяну ще два роки тому, службу фінансових розслідувань — максимально аналітичну структуру, яка буде боротися зі складними економічними злочинами, але при цьому не буде мати механізмів тиску на бізнес. В принципі, загально, це такі ключові рекомендації, плюс декілька технічних ще є.

Читайте также: Четыре года глубочайшего кризиса. Эксперты подвели итоги недели

Яким чином складається сам індекс?

— Індекс — це усереднений показник різноманітних інших рейтингів, які створюються авторитетними структурами, такими як світовий форум в Давосі, їхній аналітичний відділ, аналітичний відділ журналу The Economist, рейтинг світового успіху у юридичній справі, спеціально проведений аналітичною структурою, яка оцінює доступ до верховенства права. Загалом таких рейтингів по всьому світу є 12, з них Україна оцінювалася в дев'яти. Відповідно, усереднений показник всіх цих рейтингів, проранжований від нуля — тобто тотальна корупція, до ста — відсутність корупції. І Україна, відповідно, з можливих ста балів набрала тридцять. Найкращий показник цього року у Нової Зеландії — 89.

Ранее политический аналитик Валентин Гайдай заявлял, что успеха в борьбе с коррупцией не будет, пока этого не захочет власть.

А эксперт по антикоррупционной политике Василий Вакаров в свою очередь подчеркнул, что власть в Украине предпочитает возглавлять коррупцию, а не бороться с ней.