Коррупция в сфере образования в состоянии довести до самоубийства

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Скандал в медуниверситете

Столичный медицинский университет имени Богомольца влип в коррупционный скандал с самоубийством студентки первого курса стоматологического факультета из Туркменистана Муккадас Насырлаевой.

По данным адвоката семьи погибшей Ровшанбека Розметова, девушка родилась в Туркменистане и мечтала стать стоматологом. В 2017 году она стала студенткой НМУ им. Богомольца и хотела окончить университет с отличием, училась в англоязычной группе и была старостой.

В итоге у девушки возник конфликт с деканатом по работе с иностранными студентами, который, как уточняет адвокат, вовремя не подал ее документы в миграционную службу для получения вида на жительство и требовал взятку. Посольству Туркменистана нужны были подписанные деканом факультета бумаги о содействии в решении данного вопроса. Заявление, с которым обратилась Мукаддас, заместитель декана Татьяна Тимохина порвала, сообщив, что ничего подписывать не будет. Родители, узнавшие о проблеме, предложили получить повторную визу, но для этого нужно было выехать из Украины в Туркменистан и заново въехать, или взять академотпуск и возобновить учебу через год. Посольство Туркменистана, как подчеркнул Розметов, пошло на уступки и предложило не выезжать из Украины, а получить письмо из университета, и уплатить штраф за нарушения режима пребывания в стране.

"Заместитель декана по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца Тимохина Татьяна Александровна, даже не прочитав, порвала заявление Мукаддас и отдала ей в руки, сообщив ей, что она ничего подписывать не будет. Очевидно, что Тимохина Т.А. ждала, как и от других студентов, благодарности за услуги по получению вида на жительства, а не пустое заявление", — рассказал адвокат.

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30 января Мукаддас снова отправилась к замдекану, чтобы решить вопрос с видом на жительство, а после разговора не вернулась домой и отключила телефон. Студентку объявили в розыск, как выяснилось позже, в этот же день девушка покончила с собой на мосту Патона.

После вспыхнувшего скандала и широкого общественного резонанса в университете отчислили девушку "задним числом". В сообщении на сайте вуза указывается, что Насырлаева была отчислена из-за нарушения миграционного законодательства, поскольку срок действия ее визы истек еще 17 декабря 2017 года. Также там заявляют, что никакого давления на студентку не оказывалось. Проректор медуниверситета имени Богомольца Ярослав Цехмистер также заявил, что Тимохина никаких документов не рвала и не пыталась давить на студентку.

"Во время этого разговора в кабинете было еще два иностранных студента и куратор. Они письменно подтвердили, что давления и ситуации, когда что-то рвали и бросали, не было", — заявил Цехмистер.

После того как прокуратура возбудила уголовное дело по статье "доведение до самоубийства" в вузе провели служебное расследование, которое якобы показало, что на Насырлаеву никто не давил и не требовал денег за получение справки. Вместе с тем на время расследования Тимохину отстранили от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами. А под стенами университета студенты устроили пикет, обвинив руководство вуза в коррупции.

Взятки до 5 000 долларов

Коррупцией в украинском высшем образовании, когда у студентов требуют деньги за поступление, сдачу экзамена, зачет или переход в магистратуру, вряд ли кого-то удивишь. Взятки, по данным прокуратуры, за такие "услуги" доходят до нескольких тысяч долларов. Как сообщал прокурор Киева Роман Говда, суммы взяток в столичных университетах колеблются от 100 долларов до 5 тысяч.

В высшей школе, по его словам, в основном, требуют взятки за снятие задолженности и восстановление на учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ. Требуют деньги не только преподаватели и лаборанты, но и руководители и заместителей руководителей вузов. Только в минувшем году прокуратура возбудила восемь уголовных производств по факту коррупции в высших учебных заведениях столицы.

Существование коррупции в университетах признают и в Министерстве образования, однако отмечают, что взяточников должны ловить правоохранители, а профильное ведомство должно создавать систему, в которой снижены коррупционные риски.

"Полномочия правоохранительных органов и министерств — совершенно разные. Мы создаем правила игры, создаем систему, в которой минимизируются коррупционные риски. А правоохранительные органы должны выявлять, и мы будем реагировать на факты", — заявлял в эфире ГС первый замминистра образования Владимир Ковтунец.

Неутешительная статистика

Вместе с тем о пойманных преподавателях-вымогателях едва ли не еженедельно рапортуют в самых разных регионах страны. Так, в начале этого года в Запорожье за вымогательство задержали заведующую кафедрой Классического приватного университета, которая за успешную защиту магистерской работы требовала 300 долларов.

В конце минувшего года руководитель одного из филиалов и заведующий кафедрой перенесенного в Винницу Донецкого национального университета имени Василия Стуса вымогали и получили от двух студентов по $500 с каждого за способствование в подготовке, защите дипломных работ, а также за успешную сдачу государственного экзамена.

Также сообщалось, что профессора университета КРОК в Киеве поймали на взятке в 400 долларов. Преподаватель, по данным прокуратуры, требовал от студентов взятку при сдаче экзаменов и зачета. Студенты-дипломники этого же университета также жаловались на поборы за защиту диплома. По словам учащихся, им предлагали приобрести готовые дипломные работы за 15 тысяч гривен. Не желающим платить угрожали, что они не сдадут государственные экзамены.

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Но не все работники вузов "мелочатся" на взятках в 400-500 долларов. Одним из самых громких случаев коррупции последних лет было задержание в 2016 году исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко на взятке в 170 тысяч евро. Эти деньги он через посредника требовал от профессора за назначение ученого на должность в университете. При обыске дома попавшегося на взятке и.о. ректора правоохранители изъяли 5 миллионов гривен (1,5 млн грн, 50 000 долларов, 70 000 евро, 3 000 фунтов стерлингов, другая валюта) и 9 слитков золота массой от 2 до 20 грамм.

По данным открытых материалов источников интернет