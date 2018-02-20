Адвокат семьи пропавшей студентки обвинил университет Богомольца во лжи

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Деканат по работе с иностранными студентами Национального медицинского университета им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас Насирлаевой в миграционную службу для получения временного вида на жительство, заявил адвокат семьи Насирлаевых Рошанбек Розметов.

Кроме этого, он отметил, что университет распространяет ложную информацию, поскольку девушка в день исчезновения посещала пары, была старостой в группе и фиксировала отсутствие других студентов на занятиях, передает радио "Свобода".

Рошанбек Розметов также отметил, что в сети появились фотографии документов Мукаддас, хотя два паспорта и студенческий билет был у девушки с собой. Адвокат сейчас пытается выяснить, кто и когда опубликовал эти файлы. По поводу того, что тело девушки до сих пор не нашли, Розметов отмечает, что она не могла выжить.

"Есть определенные физические возможности организма человека. Если кто-то имеет сомнения в том, что с ней произошла трагедия, можно провести эксперимент и спрыгнуть с моста в Днепр и выжить", – говорит Розметов.

По его словам, родители девушки уже несколько дней в Киеве. Адвокат надеется, что досудебное расследование проведут объективно и поставят надлежащую оценку действиям должностных лиц деканата учебного заведения.

В Национальном медицинском университете им. Богомольца заявили, что не знают, что произошло со студенткой университета Мукаддас Насирлаевой, но готовы содействовать правоохранителям в расследовании исчезновения студентки. Также руководство университета отметило, что на время расследования Татьяну Тимохину отстранили от исполнения обязанностей заместителя декана на время расследования в отношении исчезновения Мукаддас Насирлаевой.

Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.