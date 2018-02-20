Самоубийство студентки в Киеве: что на самом деле произошло?

РИА Новости Украина

Проректор медицинского университета им. А.А. Богомольца Ярослав Цехмистер рассказал, что иностранная студентка вуза Мукаддас Насырлаева 30 января действительно встречалась с заместителем декана Татьяной Тимохиной. Однако, как выяснили журналисты "Фразы", по его словам, Тимохина не рвала никаких документов и не давила на студентку.

Он заявил, что после обнародования информации о возможном давлении на студентку, а также о том, что у нее якобы требовали деньги в деканате за какие-то справки, в которых она нуждалась, было проведено служебное расследование. И оно показало, что информация о давлении не соответствует действительности, сообщает Центр информации о правах человека.

"Во время этого разговора в кабинете было еще два иностранных студента и куратор. Они письменно подтвердили, что давления и ситуации, когда что-то рвали и бросали, не было", — отметил проректор.

По его словам, Мукаддас только сообщили о том, что ее отчислили за нарушение миграционного законодательства и ей надо этот вопрос решить таким образом, чтобы она снова уехала в Туркменистан, получила визу и снова вернулась в Украину.

Кроме этого, проректор рассказал о процедуре получения вида на жительство для иностранных студентов: "Все иностранные студенты должны сначала получить визу максимальным сроком 90 дней. У Муккадас, когда она въехала Украину, была виза с 19 сентября по 17 декабря включительно. И в этот период она как иностранная гражданка должна была подать документы в деканат на оформление вида временного проживания. Все это оформляет деканат и документы собирает у нее и все остальное. Но, к сожалению, этого сделано не было, хотя Муккадас должна была быть осведомлена по этому вопросу, поскольку она заходила с другими студентами, помогала им подавать документы на оформление вида временного проживания".

По словам Цехмистера, в первый раз студентка пришла в деканат по этому поводу уже 18 января. В этот период инспекторами уже было заактировано нарушение визового режима. Украинское законодательство не предусматривает получения вида после окончания визы иначе, чем через возвращение в страну происхождения. Тогда нужно обратиться в посольство Украины в Туркменистане, снова получить визу и въехать снова.

Цехмистер также сказал, что ситуации, когда у иностранных студентов закончилась виза, а вид еще не оформлен, происходят в университете периодически. И при этом все студенты используют именно такой способ получения новой визы.

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По мнению правозащитника Алексея Скорбача, занимающегося защитой прав беженцев, администрации вузов часто пользуются тем, что студенты не понимают важности своевременной подачи документов, и используют это в качестве большой коррупционной ниши.

"Ведь одним можно продолжить за вознаграждение вид на жительство, даже при отчислении. Например, указать, что есть дополнительная сессия на пересдачу экзамена, потому что студент записался на факультативные занятия, чтобы дополнительно сдать сессию, а сам студент не ходит на учебу. С другой стороны, нельзя не принимать документы от студентов или затянуть процесс рассмотрения на продление вида на жительство", — говорит юрист.

По его словам, студенты сильно зависят от администрации вуза. Ведь после того, как абитуриент решил учиться в украинском вузе, документы готовит соответствующий работник учреждения, отвечающий за работу с иностранцами. Эти документы отвозятся в миграционную службу, где проверяются (приказы о зачислении, личные данные, анкеты и т.д.). На получение уже самого документа временного проживания в миграционную службу приезжает сам студент с представителем заведения. Студент расписывается в виде на жительство, который сразу ламинируется, расписывается в анкете и журнале получения документов. Далее идет ежегодная пролонгация вида на жительство. Документы также готовит администрация вуза и подает в миграционную службу.

Так что студенты, по словам Скорбача, не имеют тесной связи с миграционной службой, они очень зависимы от капризов администрации. Большинство иностранных студентов плохо следят за миграционной историей и решают проблемы за деньги с руководством деканата и ректората.

При этом в истории о студентке Мукаддас Насирлаевой адвокат видит много нестыковок. В частности, ему непонятно, как так случилось, что студентка пришла поздно и уже была отчислена. "А деканат по работе с иностранцами зачем? Получать только деньги? Сколько раз девушке говорили занести те или иные документы в деканат на получение вида?" — задает вопрос правозащитник.

По его мнению, это также не стыкуется с информацией о том, что она была отличницей и как староста группы помогала оформлять документы другим, не принеся при этом собственные документы в деканат. Недоверие адвоката также вызывает информация о письменных объяснениях свидетелей, которые якобы присутствовали во время встречи в деканате.

"В присутствии куратора и двух студентов ей было объяснено, что она отчислена? Бред. Такие объяснения, как в армии — их предоставят, что вся рота лично видела, как солдат пять раз из автомата застрелил себя", — подчеркнул адвокат.

Напомним, девушка пропала еще 30 января. На чужом горе пытались заработать мошенники.

18 февраля адвокат семьи погибшей девушки и глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов сообщил, что причиной смерти Мукаддас мог стать отказ университета, в котором она училась, подать документы в миграционную службу для получения временного вида на жительство.

Киевская прокуратура № 9 открыла уголовное производство по факту доведения до самоубийства 19-летней гражданки Туркменистана.

Руководство НМУ им. Богомольца отстранило от работы заместителя декана Татьяну Тимохину, которую проверяют на время расследования ситуации с доведением до самоубийства студентки из Туркменистана.