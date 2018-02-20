Война все спишет. Коррупция в Украине сместилась в зону АТО - NYT

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. За годы войны в Донбассе коррупционный акцент в Украине сместился с газовой в военную сферу, говорится в статье на сайте американской газеты The New York Times.

Автор материала отмечает, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса в преодолении коррупции в газовом бизнесе, который был главным источником доходов олигархов времен президентства Виктора Януковича. Новая власть реорганизовала государственную энергетическую компанию "Нафтогаз Украины" и сократила зависимость страны от поставок российского монополиста компании "Газпром", уменьшив количество коррупционных газовых соглашений.

"Однако военные расходы открыли новые перспективы для незаконных контрактов, защищенных от проверки грифом "Секретно", — говорится в статье.

По словам автора, с начала конфликта на Донбассе в 2014 году расходы на оборону и безопасность в Украине выросли с 2,5% валового внутреннего продукта до более чем 5% или 6 миллиардов долларов.

"Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями служебным положением, а они считаются самым опасным врагом Украины", — говорится в материале.

По мнению автора, символом коррупции в Украине являются три виллы на южном побережье Испании, которые принадлежат президенту Петру Порошенко, заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому и первому заместителю парламентской фракции БПП Игорю Кононенко.

"Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем получить официальные должности, и вызывают подозрение, поскольку скрывают информацию о своих владениях. Ни один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об активах", — пишет журналист NYT.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в течение этого года органы прокуратуры открыли более 360 уголовных производств относительно коррупционных преступлений.