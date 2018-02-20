Студенты медуниверситета Богомольца в Киеве заблокировали вход в вуз

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. В Киеве студенты Национального медицинского университета имени Богомольца заблокировали вход в вуз для временно исполняющего обязанности ректора Михаила Захараша, сообщает "Громадське ТБ".

Ранее во вторник Министерство здравоохранения Украины отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца Екатерину Амосову. Ее отстранили из-за того, что студенты стоматологического факультета не смогли сдать обязательный для продолжения обучения экзамен "Шаг 1. Стоматология". Сама Амосова заявила, что ее отстранили от исполнения обязанностей "за отказ со стороны заместителя МЗ осуществить противоправные действия". Студенты, блокирующие вход, в срыве экзамена обвиняют Центр оценивания от Минздрава, а ректорат и ректор, по их словам, "сделали все для того, чтобы тестирование провели".

В блокировании принимают участие около 30 студентов. Представители Минздрава уже вызвали полицию.

В свою очередь, народный депутат Светлана Залищук, к которой обратились студенты, отметила, что невыполнение отстраненным ректором решения "приводит к полному хаосу и анархии".

"Ректор должен выполнить приказ Министерства здравоохранения, если она не соглашается, она может обжаловать это в суде. Иначе захват университета приводит к полному хаосу и анархии. Точно не улучшает имидж стране", — отметила она.

Отстранение Амосовой произошло на фоне исчезновения студентки указанного вуза, гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой. От исполнения служебных обязанностей уже отстранили заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину. После длительных поисков 19-летней Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого, по данным СМИ, у нее возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления. В медуниверситете сообщили, что студентка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Дело Насырлаевой расследуется как доведение до самоубийства.