Резонансное самоубийство. В университете Богомольца отстранили зам декана

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Руководство медицинского университета им. Богомольца в Киеве отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана.

Об этом говорится в заявлении на сайте учебного заведения.

"Руководство НМУ имени А. А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохин на время расследования ситуации с пропавшей студенткой. Заявление заместителя декана Тимохин Т.А. об отстранении удовлетворено", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий приказ подписанный 19 февраля в связи с проведением расследования Соломенским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве по обстоятельствам исчезновения Мукаддас Насырлавевой.

Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

Напомним, после длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.