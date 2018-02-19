Дело студентки из Туркменистана расследуется как доведение до самоубийства

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КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Прокуратура расследует дело по факту доведения до самоубийства студентки Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаевой, сообщил в понедельник спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

После длительных поисков 19-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насырлаевой стало известно, что она прыгнула с моста Патона в Киеве. До этого у Мукаддас возникли противоречия с деканатом вуза из-за возможного отчисления.

"В ходе расследования установлено, что девушка 30.01.2018 покончила жизнь самоубийством, прыгнув в воду с моста Патона в городе Киеве. По обнародованной в СМИ информации, на такой поступок девушку могли подтолкнуть трудности, которые возникли у нее во время учебы в высшем учебном заведении, а также из-за недоразумения с его руководством", — говорится в сообщении Лысенко на его странице в Facebook.

В Единый реестр внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного статьей "доведение до самоубийства".

Ранее в медуниверситете сообщили, что Мукаддас была отчислена за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.