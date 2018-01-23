В Кривом Роге водитель совершил самоубийство после остановки полицией

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Патрульные полицейские остановили в Кривом Роге за нарушение дорожных правил водителя, который после этого покончил жизнь самоубийством, сообщает ГУНП в регионе.

"22 января около 15 часов стражи порядка остановили грузовой транспортное средство DAF, водитель которого нарушил требования дорожного знака 3.21. Во время проверки документов было установлено, что водитель лишен права управления транспортным средством за совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 130 КуоАП", — говорится в сообщении.

У патрульных возникло подозрение, что удостоверение на право управления транспортным средством, которое было предъявление водителем, является ненастоящим и имеет признаки подделки, в связи с чем на место была вызвана следственно-оперативная группа Криворожского отдела полиции.

Водитель заметно нервничал и неоднократно просил его отпустить, но получил отказ и был предупрежден об уголовной ответственности за предложение или обещание взятки, отмечают в полиции.

После ознакомления с документами водителя правоохранители отправились к патрульному автомобилю, чтобы составить постановление об административном правонарушении. Впоследствии полицейские подошли к грузовику, чтобы ознакомить водителя с административными материалами и обнаружили, что последний закрылся. Заглянув в салон, они увидели, что у водителя отсутствуют признаки жизни.

Патрульные вызвали карету "скорой" помощи и разбили правое боковое стекло с целью оказать первую помощь мужчине, однако спасти водителя не удалось. Прибыв на место происшествия, скорая констатировала смерть.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны АТО зарегистрированы с начала конфликта на востоке Украины.