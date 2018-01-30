Гибель курсанта в Харькове. Отец не верит в самоубийство

РИА Новости Украина

Отец погибшего курсанта Харьковского национального университета воздушных сил (ХНУВС) Дмитрия Зобнина уверен, что его сына убили сослуживцы. Об этом сообщает NewsRoom.

Сообщение о гибели курсанта ХНУВС появилась в воскресенье вечером. По данным полиции, перед случившимся он нес службу по охране военного городка и был вооружен автоматом. Правоохранители предварительно квалифицировали инцидент по статье 115 УК Украины ("убийство") с пометкой "самоубийство".

По словам отца курсанта, тело Димы нашли в коридоре корпуса "Б", где в тот момент находился дневальный, который не мог не услышать выстрел. При этом между предполагаемым самоубийством и временем обнаружения тела прошло три часа, в течение которых злоумышленники могли уничтожить улики.

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"Подозрения в том, что сына убили, у меня возникли почти сразу. Я попросил проверить на следы пороха одежду тех, кто был с ним в патруле, но ничего этого не сделали. Другие ребята мне говорили, что слышали подозрительный шум около 19:30, а труп обнаружили только в 22:30. Я уверен, что за это время причастные убрали все следы", — считает Сергей Зобнин.

Мужчина уверен: никаких причин совершать самоубийство у его сына не было. В день трагедии он вел себя как обычно, и утверждения о том, что парень был в подавленном состоянии — ложь.

"Утром у него сломался ноутбук, Дима взял деньги и отнес его в ремонт, потом подстригся, купил покушать на три дня. Разве так делает человек, у которого все плохо и который планирует покончить с собой?", — со слезами в голосе спрашивает отец курсанта.

Возможной причиной случившегося наш собеседник назвал нетерпимость сына по отношению к наркотикам. Погибший рассказывал близким, что в части нередко употребляют запрещенные вещества и Сергей считает, что из-за этого у него происходили конфликты с сослуживцами. Один из них мог закончится для парня трагически. Однако полиция, жалуется мужчина, не хочет рассматривать эту версию и настаивает на самоубийстве.

Напомним, 19-летний Дмитрий Зобнин учился в Харьковском университете воздушных сил на инженера-механика. По словам отца, проблем с учебой у курсанта не было, хотя он и считал, что часть предметов не пригодится в дальнейшей жизни. Дмитрий также увлекался спортом и старался держать себя в форме. В 2017 парень представлял свой вуз на параде в честь Дня Независимости в Киеве и планировал повторить этот успех в текущем году, сообщает издание.