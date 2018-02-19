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    Киев

    Пропажа студентки в Киеве. Появилось заявление ВУЗа, который ее отчислил

    (обновлено: )40908
    Как говорится в сообщении высшего учебного заведения, девушка была отчислена за нарушения миграционного законодательства. Еще месяц назад мединститут расторгнул с девушкой контракт.
    Мукаддас Насырлаева. Архивное фото
    inforesist

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пропавшая в Киеве студентка медвуза Мукаддас Насырлаева была отчислена из университета еще в середине января. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

    В заявлении девушку называют бывшей студенткой первого курса университета.

    Поиски пропавшей студентки Насирлаевой Мукаддас
    facebook.com/DSNSKyiv
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    "Университет прилагает максимум усилий, чтобы способствовать установлению обстоятельств исчезновения Мукаддас 30 января. Мы не знаем, что случилось с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежды, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насырлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции", – говорится в сообщении.

    В университете сообщили, что Мукаддас была отчислена из НМУ за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

    В НМУ обращаются к СМИ с просьбой избежать любых манипуляций об исчезновении бывшей студентки НМУ до объявления официальных результатов следствия.

    Ранее сообщалось, что у студентки сложилась конфликтная ситуация с заместителем декана.

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