Пропажа студентки в Киеве. Появилось заявление ВУЗа, который ее отчислил

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Пропавшая в Киеве студентка медвуза Мукаддас Насырлаева была отчислена из университета еще в середине января. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца.

В заявлении девушку называют бывшей студенткой первого курса университета.

"Университет прилагает максимум усилий, чтобы способствовать установлению обстоятельств исчезновения Мукаддас 30 января. Мы не знаем, что случилось с Мукаддас и где она сейчас. Не теряя надежды, мы относимся к информации СМИ максимально серьезно. Медицинский университет имени Богомольца будет всячески способствовать правоохранительным органам в расследовании исчезновения Мукаддас Насырлаевой. Руководство университета предоставит для этого всю необходимую информацию в пределах компетенции", – говорится в сообщении.

В университете сообщили, что Мукаддас была отчислена из НМУ за нарушения миграционного законодательства. "Срок действия ее визы закончился 17.12.2017 года. До этого времени Насырлаева не оформила вид на жительство и не выехала в Туркменистан, чтобы получить новую визу. 18 января медицинский университет сообщил о расторжении контракта с Мукаддас Насырлаевой на основании нарушения студенткой миграционного законодательства, 24 января ей второй раз лично сообщили о подписании приказа об отчислении из университета, поскольку ситуация не изменилась", – отмечается в сообщении.

В НМУ обращаются к СМИ с просьбой избежать любых манипуляций об исчезновении бывшей студентки НМУ до объявления официальных результатов следствия.

Ранее сообщалось, что у студентки сложилась конфликтная ситуация с заместителем декана.