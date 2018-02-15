Суициды в ВСУ: только в январе 11 военных покончили жизнь самоубийством

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Донбассе с начала проведения АТО потери Вооруженных сил Украины составили около 11 тысяч бойцов, почти 2,5 тыс. из которых погибли.

Впрочем, в распоряжении 112.ua оказались данные о небоевых потерях в ВСУ в январе 2018 года.

Так, в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства. 5 – в зоне АТО. Небрежное обращение с оружием стоило жизни троим бойцам (2 в АТО), еще 1 погиб в ДТП. И еще 7 обозначены как погибшие от несчастного случая. Под эту категорию могут попадать, к примеру, смерти из-за алкоголя. В Минобороны решили не раскрывать истинные причины гибели этих бойцов.

Особое беспокойство в министерстве вызывает рост количества суицидов в армии. В сравнении с январем 2017 года он составил 47%. Это при том, что еще 6 попыток самоубийства военнослужащих в январе предупредили.

Покончили с жизнью 3 офицера и 8 контрактников. 6 человек совершили суицид, находясь на службе. Сразу 6 смертей зафиксировано в последнюю неделю января, еще 2 незаконченные попытки.

Телеканал отмечает, что суициды были одной из главных причин смерти украинских солдат и до войны. Причины этого заключаются в трудностях адаптации к суровым армейским условиям жизни и избыточном стрессе. Алкоголь также может подвести человека к решению покончить с жизнью. Самоубийства солдат есть во всех армиях. В украинской сейчас показатель выше, чем на Западе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.