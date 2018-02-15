наверх
15.02.201821:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.65- 0.04
  • EUR32.91- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Суициды в ВСУ: только в январе 11 военных покончили жизнь самоубийством

    (обновлено: )171
    Сообщается, что в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства.
    Морская пехота ВМС ВСУ
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. В Донбассе с начала проведения АТО потери Вооруженных сил Украины составили около 11 тысяч бойцов, почти 2,5 тыс. из которых погибли. 

    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО. Видео
    112 Украина/Youtube
    Матиос о высоком уровне самоубийств среди бойцов АТО

    Впрочем, в распоряжении 112.ua оказались данные о небоевых потерях в ВСУ в январе 2018 года. 

    Так, в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства. 5 – в зоне АТО. Небрежное обращение с оружием стоило жизни троим бойцам (2 в АТО), еще 1 погиб в ДТП. И еще 7 обозначены как погибшие от несчастного случая. Под эту категорию могут попадать, к примеру, смерти из-за алкоголя. В Минобороны решили не раскрывать истинные причины гибели этих бойцов.

    Особое беспокойство в министерстве вызывает рост количества суицидов в армии. В сравнении с январем 2017 года он составил 47%. Это при том, что еще 6 попыток самоубийства военнослужащих в январе предупредили.

    Покончили с жизнью 3 офицера и 8 контрактников. 6 человек совершили суицид, находясь на службе. Сразу 6 смертей зафиксировано в последнюю неделю января, еще 2 незаконченные попытки.

    Телеканал отмечает, что суициды были одной из главных причин смерти украинских солдат и до войны. Причины этого заключаются в трудностях адаптации к суровым армейским условиям жизни и избыточном стрессе. Алкоголь также может подвести человека к решению покончить с жизнью. Самоубийства солдат есть во всех армиях. В украинской сейчас показатель выше, чем на Западе.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Украинская биатлонистка Юлия Джима
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?