Украинец осужден в России на 6 лет за доведение до самоубийства любовницы

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. В России суд приговорил к шести годам колонии гражданина Украины, который жестоким обращением и избиениями довел до самоубийства свою сожительницу из Калуги, сообщает прокуратура региона.

Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего гражданина Украины, не имеющего регистрации на территории РФ.

"Как установлено в судебном заседании, в начале апреле 2017 года подсудимый путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства довел свою сожительницу до самоубийства. При этом подсудимый на протяжении длительного времени причинял ей физические страдания путем нанесения побоев и иных насильственных действий", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, нелегал ранее был судим и имел непогашенную судимость. Свою вину в доведении до самоубийства он не признал, заявив, что погибшая была "психически неуравновешенная". Однако, как установила комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, женщина покончила с собой из-за жестокого обращения и систематического унижения ее достоинства подсудимым.

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"Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины осужденного, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщает прокуратура.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск в пользу дочери погибшей женщины о взыскании 1 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.