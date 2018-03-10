В преддверии встречи премьеров РФ и Украины в Калуге глава правительства Украины Николай Азаров рассказал в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия-24" о том, чем руководствуется Киев в отношениях с Москвой и ЕС.
Группа "Король и Шут", лидер которой Михаил Горшенев скончался в ночь на 19 июля, отменила все свои выступления, включая сет на фестивале "Крылья" 3 августа на поле рядом с городом Малоярославец Калужской области.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".