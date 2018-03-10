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    Калуга

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Молоточек судьи
    Украинец осужден в России на 6 лет за доведение до самоубийства любовницы
    09:38 06.02.2018
    229
    Как установила комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, женщина покончила с собой из-за жестокого обращения и систематического унижения ее достоинства подсудимым.
    Россия: Сергей Лазарев - You are the only one
    Сергей Лазарев напугал поклонников своим фото
    14:44 08.06.2016
    620
    Странное фото появилось появилось в среду на странице певца в Instagram. На снимке лицо Лазарева искажено, что вызвало множество комментариев подписчиков артиста.
    Деньги
    Власти Калужской области начали сбор средств в помощь Украине
    21:21 04.03.2014
    19Экономика Украины
    "В Калужской области по распоряжению областного правительства открыт единый расчетный счет для сбора средств на оказание помощи пострадавшим гражданам Украины", - говорится в сообщении.
    Николай Азаров
    Азаров: Украина откажется от закупок газа у России по такой цене
    19:04 10.10.2013
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    В преддверии встречи премьеров РФ и Украины в Калуге глава правительства Украины Николай Азаров рассказал в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия-24" о том, чем руководствуется Киев в отношениях с Москвой и ЕС.
    Участники группы Король и Шут солист Михаил Горшенев
    "Король и Шут" не выступит на фестивале "Крылья" в РФ
    12:50 22.07.2013
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    Группа "Король и Шут", лидер которой Михаил Горшенев скончался в ночь на 19 июля, отменила все свои выступления, включая сет на фестивале "Крылья" 3 августа на поле рядом с городом Малоярославец Калужской области.
    ДТП
    Более 20 машин пострадали в ДТП из-за снегопада в Калужской области
    19:45 13.03.2013
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    Сильный снегопад в среду в Калужской области стал причиной шести ДТП с участием 24 автомобилей на трассе М3 "Украина", которые нарушили движение автотранспорта по трассе.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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