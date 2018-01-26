В Днепре полицейские поймали за ноги самоубийцу

В четверг вечером патрульные получили сообщение о ссоре между молодой парой. Прибыв на вызов, они услышали в квартире ужасные крики.

"Картина, которую видят полицейские, еще страшнее: женщина пытается удержать мужчину, который стоял на подоконнике. Он вырывается и прыгает вниз с 10-го этажа. К счастью, полицейские успевают ухватить парня за ногу и одежду", — говорится в сообщении.

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После недолгого разговора патрульным удалось уговорить парня дать руку и воспользоваться их помощью. Отмечается, что он находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.