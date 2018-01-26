наверх
26.01.201821:06
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Днепре полицейские поймали за ноги самоубийцу

    (обновлено: )16510
    В Днепре патрульные спасли парня, который попытался выпрыгнуть из окна десятиэтажного дома, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.
    Facebook Национальной полиции

    В четверг вечером патрульные получили сообщение о ссоре между молодой парой. Прибыв на вызов, они услышали в квартире ужасные крики.

    "Картина, которую видят полицейские, еще страшнее: женщина пытается удержать мужчину, который стоял на подоконнике. Он вырывается и прыгает вниз с 10-го этажа. К счастью, полицейские успевают ухватить парня за ногу и одежду", — говорится в сообщении. 

    Смотрите также: Место крушения вертолета в Кременчуге: вид с высоты птичьего полета

    После недолгого разговора патрульным удалось уговорить парня дать руку и воспользоваться их помощью. Отмечается, что он находился в депрессивном состоянии, его госпитализировали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает