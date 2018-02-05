В Украине появится горячая линия для предотвращения самоубийств

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В Украине собираются создать телефонную горячую линию для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийств, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Министерство здравоохранения в партнерстве с общественными организациями, работающими в сфере психического здоровья, инициирует проект "Линия жизни. Украина". Его суть — создание национальной телефонной горячей линии для эмоциональной поддержки украинцев и предотвращения самоубийства", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов, также показатели по Украине являются одними из самых высоких в Европе.

"Военный конфликт на востоке страны усиливает эмоциональный кризис", — отметили в ведомстве.

Проект возглавил Пит Шмигель, международный эксперт и бывший генеральный директор общественной организации LifelineAustralia — горячей линии, которая ежегодно оказывала моральную поддержку более 1 млн австралийцев.

Напомним, в небольшом городе Погребище Винницкой области меньше чем за месяц произошло сразу три самоубийства подростков.