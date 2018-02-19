Пропавшую в Киеве иностранную студентку ищут в реке. В сети разгорается спор

В Киеве спасатели проводят поисковые работы девушки, которая могла совершить самоубийство на почве проблем с учебой. Как сообщили в ГСЧС, работы проводятся с 17 февраля.

Для поиска привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Киеве, водолазы КГГА, межрегионального центра быстрого реагирования города Ромны и спасателей мобильного спасательного центра ГСЧС Украины.

17 февраля они обследовали 7 тыс кв. м акватории Днепра, а 18 февраля – 800 тыс. кв. м.

Водолазы обследуют Днепр от моста Патона до Дарницкого моста. Поисковые работы проводятся в течение светового дня.

Пользователи соцсети активно спорят по поводу причин гибели 18-летней студентки медвуза Мукаддас Насырлаевой в Киеве.

Глава ОО "Диаспора Туркменского народа", Ровшанбек Розметов, который называет себя адвокатом семьи Насырлаевых, сообщил в Facebook, что пропавшая в Киеве студентка погибла.

Также в своем посте он утверждает, что деканат по работе с иностранными студентами НМУ им. Богомольца вовремя не подал документы Мукаддас в миграционную службу для получения временного вида на жительство.

Интернет-пользователи активно комментируют трагическое происшествие. Мнения людей разделились: одни считают, что преподавателей медвуза нужно наказать за доведение студентки до самоубийства, а другие – что преподаватели не виноваты, и в этой ситуации нужно "копать глубже". Есть и те, кто не доверяет информации о том, что девушка погибла.