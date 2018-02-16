В Тернополе студенты продавали девушек в секс-рабство

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в Тернополе студентов по подозрению в торговле людьми для трудовой и сексуальной эксплуатации, сообщила в пятницу пресс-служба полиции Тернопольской области.

По данным полиции, нелегальный бизнес организовали двое студентов местного вуза. Они через объявления в интернете предлагали девушкам работу в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах.

"За девушку, которая подходила для выезда в Турцию, "работодатель" получал от 500 долларов до тысячи, а за Дубаи — от тысячи до двух тысяч", — отметили в ведомстве.

По предварительной информации, преступная группа успела отправить за границу около пяти девушек. Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека" и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Нацполиция Тернопольской области В Тернополе задержали студентов по подозрению в торговле людьми

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в аэропорту "Киев" двух киевлянок, которые разработали преступную схему переправки молодых девушек в Грецию с целью сексуальной эксплуатации.