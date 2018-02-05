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    Студентка из Англии делает мебель из навоза

    (обновлено: )30302
    Сообщается, что изобретательная студентка Санелисиве Мафа продает стулья и дизайнерские цветочные горшки из навоза и дерева.
    Aaron Chown/PA

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Студентка Бирмингемского университета Санелисиве Мафа стала популярна после того, как придумала изготоваливать дизайнерскую мебель из коровьего навоза.

    После исследований девушка смогла превратить навоз в материал, который можно использовать для создания мебели, сообщает Birmingham City University.

    bcu.ac.uk
    Мебель из навоза
    bcu.ac.uk
    Мебель из навоза
    Aaron Chown/PA
    Студентка, придумавшая мебель из навоза

    Изобретательная студентка продает стулья и дизайнерские цветочные горшки из навоза и дерева.

    "Я хотела спроектировать мебель, которая бы доказала, что коровий навоз — это прекрасный материал для дизайна. Я знаю, что большинство дизайнерских работ из органических материалов выглядят плохо, я не хотела этого для моих проектов. Я хотела спроектировать то, что люди действительно захотят купить и иметь в своих домах", — рассказала Мафа.

    По ее словам, единственная сложность, с которой она столкнулась при изготовлении мебели — запах. Так как девушке довелось вручную стерилизовать навоз и сушить его в своей комнате.

    Ранее сообщалось, что датскому изобретателю Петеру Мадсену предъявлены обвинения в убийстве шведской журналистки Ким Валль на субмарине "Наутилус". 

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