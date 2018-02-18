Стало известно, что произошло с пропавшей в Киеве студенткой медуниверситета

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Разыскиваемая в Киеве 18-летняя студентка Национального медицинского университета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева покончила с собой, сообщают "Факты".

Глава диаспоры туркменского народа Ровшанбек Розметов рассказал, что трагедия произошла еще 30 января, в день исчезновения Мукаддас.

"В 17:00 Мукаддас зашла в метро на станцию "Политехнический институт". Она вышла на станции "Днепр". Оттуда пешком дошла до моста Патона. Нам хотелось бы верить, что Мукаддас жива, но, к сожалению, камеры видеонаблюдения засняли момент ее самоубийства", — рассказал Ровшанбек Розметов.

Он отметил, что девушка была одна.

Тело пока не нашли, но уже ведутся поиски.

Ровшанбек Розметов как представитель родителей девушки будет обращаться в полицию с просьбой переквалифицировать уголовное производство с "Умышленного убийства" на "Доведение до самоубийства".

Розметов рассказал, что до того как она прыгнула с моста, у студентки сложилась конфликтная ситуация с заместителем декана в Национальном медуниверситете им. Богомольца, где Мукаддас училась на первом курсе.

"У Мукаддас закончилась трехмесячная виза, нужен был вид на жительство. За регистрацию иностранных студентов в вузе отвечает деканат. Мукаддас нужно было подать в посольство Туркменистана завизированное деканом факультета заявление о содействии в решении вопроса с видом на жительство в Украине. Но заместитель декана по работе с иностранными студентами подписывать заявление почему-то отказалась. Когда Мукаддас принесла заявление, замдекана его порвала. Это произошло за неделю до трагедии. Об этом инциденте Мукаддас рассказывала своей двоюродной сестре, которая учится в том же вузе. Поведение заместителя декана было очень странным, Мукаддас не понимала, что от нее хотят. Не могу ничего утверждать, но не исключено, что в деканате хотели вознаграждения…" — отметил Ровшанбек Розметов.

30 января Мукаддас опять пошла к заместителю декана в надежде решить этот вопрос. Чем закончился их разговор, никто не знает, но Мукаддас вышла из университета, ее телефон уже был отключен. Вместо того, чтобы пойти домой, она поехала на мост Патона и покончила с собой.

Родители Мукаддас тоже думают, что девушка покончила с собой из-за конфликта с замдекана. Мукаддас очень хорошо училась, мечтала стать стоматологом.

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