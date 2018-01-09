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    Киев

    Пропавшая девушка с татуировкой кошки найдена мертвой в Киеве

    (обновлено: )168207
    Дана Савенко последний раз выходила на связь с родными еще 22 декабря 2017 года. В тот день ее видели последний раз в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета".
    Дана Волкова
    Дана Волкова, facebook

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пропавшая в Киеве накануне Нового года Дана Савенко была найдена мертвой.

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    Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    "Дана Волкова найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей. Напомним, Дана пропала еще 22.12.2017", — сообщает портал.

    Последний раз девушку видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета".

    Особыми приметами у девушки были татуировки в виде пера на руке, морда кошки на груди, небольшие круглые шрамы на запястье, сообщает Страна

    Ранее сообщалось, что в центре Киева в одном из подъездов было найдено тело человека без постоянного места жительства. 

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