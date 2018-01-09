Пропавшая девушка с татуировкой кошки найдена мертвой в Киеве

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пропавшая в Киеве накануне Нового года Дана Савенко была найдена мертвой.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Дана Волкова найдена мёртвой. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей. Напомним, Дана пропала еще 22.12.2017", — сообщает портал.

Последний раз девушку видели 22 декабря в районе станции метро "Выдубичи", возле выхода из "Фуршета".

Особыми приметами у девушки были татуировки в виде пера на руке, морда кошки на груди, небольшие круглые шрамы на запястье, сообщает Страна.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в одном из подъездов было найдено тело человека без постоянного места жительства.