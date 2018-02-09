Что хуже коррупции? Миллионы из бюджета - на ветер

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Миллион за закон

Как выяснилось на днях, разработка важных для страны законопроектов — дело не дешевое, а цена может доходить до миллиона гривен. Яркий тому пример — скандальный президентский законопроект об Антикоррупционном суде.

Как выяснилось на днях, президентская партия"Блок Петра Порошенко "Солидарность", согласно ее отчету на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в минувшем году заплатила более миллиона гривен общественной организации "Фонд инноваций и развития". Основатель Фонда Георгий Вашадзе и директор организации Роман Яковлев входили в группу экспертов, которые разрабатывали законопроект о Высшем антикоррупционном суде. Платеж осуществлялся шестью траншами по трем договорам между партией и фондом.

И все бы ничего, но документ, поданный президентом в парламент, жестко раскритиковали западные партнеры официального Киева. В Евросоюзе, в частности, отметили, что законопроект противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии. К критике подключились также международные финансовые институции в лице МВФ и Всемирного банка.

После шквала резких замечаний со стороны международных кредиторов и ЕС глава государства Петр Порошенко заявил, что законопроект может быть доработан после принятия в Раде в первом чтении. Впрочем, в парламент были поданы альтернативные и, судя по всему, менее дорогие законопроекты по Антикоррупционному суду, вопрос создания и деятельности которого открыт до сих пор. Напомним, что РИА Новости Украина подробно писало о всех проблемах по данной теме.

Блеф за бюджетные деньги

Еще одним блефом за бюджетные деньги можно назвать проверку обоснованности коммунальных тарифов после их повышения в 2015 году, громко и широко распиаренную правительством Арсения Яценюка. Проверка обозначалась чиновниками, как "международный аудит обоснованности тарифов на газ для населения". Для этого привлекли международных аудиторов – так называемую "большую четверку", куда вошли компании Ernst&Young, KPMG, PwC и Deloitte. Позднее выяснилось, что провела аудит не "большая четверка", а просто рабочая группа, куда все-таки вошли представители четырех крупнейших в мире аудиторских компаний.

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В итоге аудиторы подтвердили корректность расчетов "Нафтогаза", однако сами тарифы не проверяли. Интересен тот момент, что стоимость проведенного аудита в открытых источниках не фигурировала, однако очевидно, что такое дело дорогостоящее. Например, только услуги Deloitte по проведению аудита консолидированной отчетности НАК "Нафтогаз Украины", ее филиалов и дочерних предприятий за 2012-2014 годы обошлись "Нафтогазу" в 17,88 миллиона гривен.

В итоге "Нафтогаз" заявил, что аудит подтвердил правильность цены на газ, а эксперты выразили скепсис — мол, такого рода разрекламированные проверки всего лишь являются попыткой прикрыть ошибки, сделанные в тарифах на газ и на самом деле не приносят никаких результатов.

На пиар ничего не жалко

Еще одной бездонной бочкой по части траты бюджетных денег можно назвать пиар Украины за границей. В минувшем году, с подачи Министерства информационной политики Украины был запущен 30-секундный ролик в кабельной новостной сетке CNN, цель которого, по уверениям властей, была конечно же благородной — рассказать миру об изменениях, происходящих в Украине, о регионах и возможности для мирового бизнеса. В видео заявлялось, что Украина, где проживают 45 миллионов человек, сейчас представляет собой один из крупнейших формирующихся рынков в Европе.

Министерству информационной политики ролик обошелся бесплатно — его взяли у агентства инвестиций и смонтировали своими силами. А вот налогоплательщикам "шедевр" обошелся в 2,5 миллиона гривен — такова была стоимость его размещения. Ролик 65 раз появился в прайм-тайм в период с 15 до 21 декабря, но инвестициями Украину так и не завалило.

В ноябре также был объявлен тендер на сумму 996 тысяч гривен за рекламу туристической Украины для жителей Франции, Германии и Нидерландов. А в этом году планируется потратить 47,5 миллиона гривен в рамках программы Министерства информационной политики "Осуществление мероприятий в сфере защиты национального информационного пространства", среди прочего, на пиар правительственных реформ.

Памятники, флаги "почти задаром"

Почти что бесплатной на этом воне выглядит идея чиновницы Ольги Ворожко установить возле отделения Шевченковского ЗАГСа в Киеве скульптуру "вечной любви" за 400 тысяч грн. Сам проект, кстати, находится уже на стадии подготовки к реализации.

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Изготовление скульптуры обойдется украинцам в 270 тысяч гривен, 70 тысяч пойдет на ее установку, 40 тысяч — на декорирование территории вокруг и 20 тысяч — на заказ проекта скульптуры. К слову, в описании проекта сообщалось, что эта скульптура — символ "красивой и чистой любви", а отдел ЗАГСа, где регистрируют браки, расположен напротив коллектора с серым бетонным забором, что "не способствует праздничному настроению посетителей и невест". И в целом скульптура будет служить для "удовлетворения эстетических потребностей широкого круга лиц".

Не менее одиозным выглядит идея установить в центре столицы "главный флаг страны" не за сотни тысяч гривен, а за 47 миллионов, о чем свидетельствуют данные системы публичных закупок "Prozorro".

Установку главного флага власти планируют завершить к августу 2018 года. Стальной флагшток высотой 75 м и весом 85 тонн установят на территории Музея истории Украины во Второй мировой войне на улице Лаврской, 27. Сам флаг будет иметь размеры 12,5 м х 19 м.

По материалам открытых источников интернет