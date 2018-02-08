Украина за месяц экспортировала электроэнергии на $21,6 млн

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В первом месяце этого года Украина экспортировала электроэнергии на $21,585 млн, сообщили в Государственной фискальной службе.

В Венгрию Украина поставила электроэнергии на сумму $12,799 млн, в Польшу – на $4,972 млн, в Молдову – на $2,809 млн, другие страны – на $1,004 млн.

Как сообщает служба, в денежном выражении экспорт украинской электроэнергии в январе-2018 незначительно возрос по сравнению с январем прошлого года ($21,577 млн).

Также Украина в январе 2018 года импортировала электроэнергию на $0,183 млн (из РФ на $0,181 млн, из Молдовы – на $0,001 млн, из Беларуси – на $0,001 млн).

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение с 1 февраля 2018 года увеличить тарифы на распределение и поставку электроэнергии для 34 энергоснабжающих компаний (облэнерго) в среднем на 1-2%.