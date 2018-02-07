Украина и Польша: дружба до первой крови

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание преступлений ОУН-УПА был принят в Польше совсем недавно, последствия не заставили себя долго ждать. И если политики топ-уровня ограничились кто осторожными, а кто и громкими заявлениями, то низы сразу взяли с места в карьер.

Ответная реакция

Например, Тернопольский горсовет по инициативе мэра города в принял решение о том, что в городе во время всех торжественных и праздничных мероприятиях на государственных зданиях и коммунальных учреждениях вместе с флагом Украины будут поднимать красно-черный флаг, который был символом УПА. Мотивируя свое решение, местные депутаты кивают в сторону Варшавы, которая своим законом оскорбила память их "выдающихся" предков. Пока большие политики решают, как быть дальше простые украинцы особо не раздумывают. Например, в Киеве и других городах несколько десятков человек вышли пикетировать польское посольство.

В Польше тоже вполне однозначно восприняли принятую Сеймом инициативу, так что можно не сомневаться — гневная реакция политиков в дорогих костюмах лишь вершина айсберга. Гораздо больше проблем из-за "антибандеровского" закона может возникнуть на бытовом уровне.

Месть и закон

О том, что волна взаимного недовольства может коснутся рядовых граждан как в Украине, так и в Польше говорит политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Подобного рода законы привлекают внимание общественности, порождают комплекс врага. В особенности это касается неуравновешенных людей, не окрепших умов. Часть поляков может значительно ухудшить положение украинцев, которые работают зарубежом. Равно как и здесь, не вполне адекватные местные жители могут мстить полякам за принятый закон. Такие политические игры, как правило, не приводят к положительным последствиям", — говорит Бондаренко.

Не исключает того, что скандальный закон может стать причиной серьезного этнического конфликта и эксперт-международник Павел Рудяков.

"Конфликты между поляками и украинцами, которые работают в Польше вполне возможны. Особенно в случае, местная власть в каком-то из регионов захочет проявить повышенную активность. Польским политикам ничего не мешает дать указание "пугануть" украинцев. Да и бытовой уровень не менее взрывоопасен. В Польше в последнее время регулярно происходят различные инциденты", — считает политолог.

Только на словах?

Между тем, по мнению экспертов, политические последствия принятия Польшей "антибандеровского" закона несколько преувеличены.

"Закон, в первую очередь, декларативный. Сделанный для того, чтобы правящая в Польше партия PIS могла заигрывать со своим электоратом, — говорит Кость Бондаренко. — Скорее всего, что на практике скандальная инициатива не будет применяться. Популисты, как правило, принимают очень много законов, которые в результате просто бездействуют. Этот закон — не исключение. Он поднимет бурю в стакане воды, но не более".

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Согласен с этим и Павел Рудяков, который уверен, что если какие-то санкции в отношении сторонников идеи ОУН-УПА и будут иметь место, они, вероятно, будут носить эпизодический характер.

"Существуют серьезные различия между польской законательной властью, которая инициировала закон, и исполнительной, которая должна реализовать его на практике. Поначалу, конечно, возможны какие-то санкции для украинцев, которые в Польше используют запрещенную символику. Но вряд ли это приобретет системный характер", — считает Рудяков.

Полоса недоразумений

Между тем, политолог Вадим Карасев считает, что разногласия Украины и Польши в вопросах исторической памяти приводят к тому, что отношения двух стран ждет длительная полоса недоразумений, трещин и противоречий. Но бить тревогу не стоит.

"Закон не улучшит отношения между Польшей и Украиной. Понятно, что мы вступили в длительную полосу недоразумений, трещин и противоречий в отношении двух стран, особенно в области исторической политики, национальной политики. Но на данном этапе вряд ли это скажется существенно на межгосударственных отношениях", — резюмировал Карасев.