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    Бандера раздора. Посольство Польши в осаде киевских националистов

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (399)

    (обновлено: )136056
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Герб Польши на здании посольства Республики Польша в Украине, в Киеве, 5 февраля 2018 г. В этот день в Киеве возле здания посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом изменений в закон о Институт национальной памяти.
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
    Герб Польши на здании посольства Республики Польша в Украине, в Киеве, 5 февраля 2018 г. В этот день в Киеве возле здания посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом изменений в закон о Институт национальной памяти.
    УНИАН
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Sergei SUPINSKY / AFP
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Sergei SUPINSKY / AFP
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    Sergei SUPINSKY / AFP
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich
    В Киеве возле посольства Польши прошла акция против принятия польским парламентом закона об Институте национальной памяти
    REUTERS Gleb Garanich

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    Митинг прошел в понедельник у здания посольства Польши в Киеве, участники акции требовали от президента Польши Анджея Дуды не подписывать закон о запрете "бандеровской идеологии".

    Премьер Польши записал видеоролик о цели закона о запрете бандеровской идеологии. Видео
    Канал Kancelaria Premiera на Youtube
    Польский премьер встал на защиту закона о запрете "бандеровской идеологии"

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    В нем участвовали представители ВО "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора". По мнению митингующих, закон может привести к преследованию украинцев по национальному признаку, а также поставить под угрозу граждан Украины, которые работают в Польше или пересекают украинско-польскую границу. 

    Аналогичные акции прошли во Львове, Одессе, Харькове и Луцке.

    Сенат (верхняя палата парламента) Польши на минувшей неделе принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. Следующим шагом в принятии закона будет его подписание президентом Польши Анджеем Дудой.

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    Ранее председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Польша переходит "красную черту" в добрососедских отношениях с Украиной и "скатывается к диктату", а народный депутат Украины, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий счел, что Варшава "еще больше изолирует себя" в международной политике. В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал неприемлемым принятый Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и призвал Варшаву к диалогу, подчеркнув, что "историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов".

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