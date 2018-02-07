Климкин напомнил Польше об исторической правде

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что законодательные акты не помогут Польше в вопросе исторической правды, поскольку она не имеет национальных границ.

"Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут Польше", — написал министр в среду в Twitter.

Павел Климкин/Twitter, 7 февраля 2018

Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию в Украине, Израиле и США.