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    Политика

    Климкин напомнил Польше об исторической правде

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (429)

    (обновлено: )61418
    По мнению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Так он отреагировал на решение Анджея Дуды подписать закон о запрете "бандеровской идеологии."
    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что законодательные акты не помогут Польше в вопросе исторической правды, поскольку она не имеет национальных границ.

    "Историческая правда не имеет национальных границ и не устанавливается законами. Она или есть, или ее надо искать. И в том, и в другом случае законодательные акты не помогут Польше", — написал министр в среду в Twitter.

    Павел Климкин/Twitter, 7 февраля 2018

    Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд.

    Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию в Украине, Израиле и США. 

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