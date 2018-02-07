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    Украина отказалась от участия в форуме историков в Польше

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (429)

    (обновлено: )54085
    В заявлении УИНП говорится, что принятие закона о запрете "бандеровской идеологии" существенно "сужает пространство для дискуссий и диалога", и украинская сторона не может гарантировать безопасность украинских исследователей на территории Польши.
    Украинско-польский форум историков. Архивное фото
    memory.gov.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Украинский Институт национальной памяти (УИНП) заявляет о невозможности продолжать работу украинско-польского форума историков в предыдущем формате из-за одобренного президентом Польши Анджеем Дудой закона о запрете "бандеровской идеологии".

    "Принятие нового закона (…) существенно сужает пространство для дискуссий и диалога. Украинский институт национальной памяти, который обеспечивал функционирование украинской части форума, не видит возможностей для его продолжения в предыдущем формате. Мы не можем гарантировать сохранение свободы слова украинским исследователям на польской территории или даже безопасность их пребывания там", — говорится в заявлении УИНП, которое обнародовано в среду.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В Институте выступили с предложением к польским коллегам о продолжении исторических дискуссий на территории Украины, "где отсутствуют какие-либо ограничения или политический диктат относительно оценок прошлого".

    В Институте нацпамяти напомнили, что с 2015 года состоялось пять заседаний форума при участии историков обеих стран, подчеркнув, что они "конструктивны и полезны для понимания прошлого".

    "Уверены, что дискуссии о прошлом должны оставаться прерогативой историков, а не политиков. Ведь именно взвешенный профессиональный разговор — а не громкие политические заявления — является одной из основ для взаимопонимания между народами", — заключили в УИНП.

    Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал закон об уголовной ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии" и утверждения о пособничестве польского народа нацистам в годы Второй мировой войны. Документ будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд. Законопроект еще на стадии обсуждения вызвал резко негативную реакцию в Украине, Израиле и США. 

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