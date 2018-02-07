Польша должна объяснить, какова ее истинная политика по Украине - Сыроид

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Не парламент должен был реагировать на скандальный польский закон об Институте национальной памяти, а президент и Кабмин, заявила вице-спикер Верховной Рады, член фракции "Самопомич" Оксана Сыроид.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

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Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

"Есть инструменты, которыми мы можем реагировать. Я убеждена, что нужно гораздо больше привлекать дипломатических инструментов, тех которые есть сегодня в распоряжении правительства и президента. Потому что это вопрос в публичной плоскости не решается. Это вопрос геополитический, он должен был решаться на уровне дипломатов, на уровне Администрации президента, канцелярии президента Республики Польша. И, возможно, время откровенно говорить с нашими соседями для того, чтобы они объяснили природу этой политики. Поэтому мы можем сколько угодно гадать, принимать какие-то постановления, но пока мы не будем иметь артикулированную политику поляков по Украине, мы будем в это играть", — заявила Сыроид в эфире "5 канала".

Она отметила, что "президент Польши с одной стороны встречается с президентом Украины и очень вежливо уверяет в добрососедских намерениях, но при этом мы видим, что делает сейм и сенат. "Поэтому пусть наши соседи-поляки скажут, какова истинная политика Польши относительно Украины, и Украина должна на них реагировать", — подчеркнула вице-спикер.

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По ее словам, "есть два пути: либо сажать Польшу за стол переговоров и откровенно требовать объяснения этой политики, либо принимать эти решения односторонне".

"Но эти (ответные — Ред.) решения, я убеждена, сейчас не должны быть симметричными. Мы не должны сейчас искать покойников и жертв, чтобы их показывать полякам. Пусть это будет о будущем", — резюмировала Сыроид.

Накануне стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал скандальный закон. Также сообщалось, что Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 7 февраля, приняла заявление, в котором осудила принятый Сеймом и Сенатом Польши закон об ответственности за пропаганду "бандеровской идеологии".