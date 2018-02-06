Соцсети о решении Рады по Польше: ответный удар и крик "Помогите!"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинский парламент ответил Польше на закон о запрете "бандеровской идеологии" — Верховная Рада осудила его и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать этот документ. Вот только польский президент, по информации СМИ, уже подписал скандальный закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии".

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Уместно напомнить, что ранее президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. К тому же польский закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. Сейчас же разговоры о скандальном польском законе не только перешли на новый уровень, но и стали темой номер один для обсуждения в соцсетях.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook