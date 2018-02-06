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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о решении Рады по Польше: ответный удар и крик "Помогите!"

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    Украина - Польша: Бандера раздора (418)

    (обновлено: )2035710
    Общая историческая память Украины и Польши еще не скоро придет к общему знаменателю. Верховная Рада отреагировала на принятие скандального "антибандеровского" закона в Польше свежайшим постановлением. Чего потребовали отечественные парламентарии?
    Флаги Украины и Польши
    Twitter Петра Порошенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Украинский парламент ответил Польше на закон о запрете "бандеровской идеологии" — Верховная Рада осудила его и призвала польского президента Анджея Дуду не подписывать этот документ. Вот только польский президент, по информации СМИ, уже подписал скандальный закон, предусматривающий уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии".

    Смотрите также: Бандера раздора. Посольство Польши в осаде киевских националистов

    Уместно напомнить, что ранее президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу. К тому же польский закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. Сейчас же разговоры о скандальном польском законе не только перешли на новый уровень, но и стали темой номер один для обсуждения в соцсетях. 

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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