В Украине овощи стоят дороже, чем в Польше - Дорошенко

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. "Овощная корзина" в Украине стоит дороже, чем в Польше.

Об этом заявил президент Ассоциации торговых сетей Украины Алексей Дорошенко. Анализ цен базируется на мониторинге оптовых рынков "Столичный" в Киеве и "Бронише" в Варшаве, отметил Дорошенко.

"В январе на "Столичном" рынке больше всего выросла в цене белокочанная капуста и свекла — на 33%. Морковь добавила 25%, а картофель с луком — на 14%. То есть только за первый месяц 2018 овощи борщевого набора подорожали от 14% до 33%. Для сравнения те же овощи в январе прошлого года показали следующий рост по данным Госстата: картофель — 16%, морковь — 9%, капуста и свекла — 8%, а лук — 4%. Таким образом мы видим, что 2018 цены на овощной корзину выросли стремительнее, чем в прошлом", — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.

За первый месяц 2018 картофель подорожал на 50 коп или 14%. В Польше картофель, наоборот, подешевел на 73 коп или 19%. Разница в цене между Украиной и Польшей составляет уже 33% в пользу и карман поляков, пишет Дорошенко.

Капуста на киевском рынке стоит в среднем 4 грн за килограмм, то есть подорожала на 1 грн. или 33%. В Польше цена на капусту в январе не выросла, разница между составляет 33%. И вновь не в пользу Украины. Лук в Киеве так же подорожал. На рынке «Столичный» лук подорожал на 50 коп или 14%, а на "Бронише" — подешевела на 40 коп или 9%.

Морковь на киевском оптовом рынке стоит 5 грн за килограмм. За месяц морковь выросла в цене на 1 грн или 25%. Буряк подорожал как в Украине, так и в Польше и стоит 6 грн. за килограмм в обеих столицах. На рынке "Столичный" этот продукт подорожал на 1,5 грн. или 33%, а на "Бронише" — 1, 2грн. или 25%.

Алексей Дорошенко, facebook Пост Алексея Дорошенко

"Обидно за украинцев, цены высокие, а уровень наших доходов меньше поляков в 4 раза. Разница в покупательной способности между нашими странами продолжает расти", — резюмирует Дорошенко.

Ранее Дорошенко сообщал, что Украина с января перешла на новый тип мониторинга продуктов, товаров и услуг, на основании которых рассчитывается инфляция.