Украина Vs. Польша. Власть неадекватна - Шуфрич

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Закрыв глаза на действие радикальных и экстремистских сил, руководство страны приняло самое активное участие в возникновении конфликта между Украиной и Польшей. Об этом в комментарии РИА Новости Украина заявил нардеп от фракции "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич.

Ранее Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете в стране пропаганды "бандеровской идеологии". За проголосовали большинство депутатов польского парламента — 279 из 414. В частности, инициативу поддержали все депутаты PiS, Kukiz'15 i PSL, а также несколько депутатов оппозиции.

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Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона об Институте национальной памяти, уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления. Так, за отрицание "преступлений бандеровцев" или факта Волынской резни предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

"Безответственные и недальновидные действия власти, которая живет по принципу "День прошел, и слава Богу" стали причиной того, что отдельные экстремистские силы сумели спровоцировать конфликт с Польшей", — отметил Шуфрич. "В свою очередь, руководство страны, заигрывая с радикалами, не увидело опасности, которая привела к произошедшему. А между тем, до прихода к власти этих политиков Украина и Польша были не просто стратегическими партнерами, а неотъемлемой частью друг друга. То, что сегодня власть позволяет провоцировать эти конфликты, а потом вынуждено течет в фарватере этих конфликтов говорит о том, что она некомпетентна, неадекватна и безответственна. Тем более, что это касается не только отношений с Польшей, но и с рядом других стран, с которыми мы побили горшки".

По мнению Шуфрича, конфликт Украины с Польшей и другими странами будет иметь далеко идущие и не самые приятные для нас последствия.

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"Свои претензии к Украине и действиям ее власти выдвигают и Венгрия, и Румыния, и другие страны. Безусловно, во многих случаях вопросы истории используются в том числе и в электоральных целях. Но ведь мудрый от умного отличается тем, что умный выходит из сложных ситуаций, а мудрый в них не попадает. К сожалению, нашу власть не назовешь ни умной, ни мудрой — из этой ситуации руководство страны не выйдет без потерь. Выход здесь только один — компромиссы и уступки. По другому положение, в которое попали Украина и Польша уже не изменишь", — резюмировал политик.